Pravá ruka Országha sa vracia do najvyššej súťaže. Bude pôsobiť ako asistent trénera

Ján Pardavý.
Ján Pardavý. (Autor: TASR)
TASR|23. jún 2026 o 17:41
ShareTweet0

Okrem Pardavého bude v pozícii asistenta aj Poliak Tobiasz Bigos.

Slovenský hokejový tréner Ján Pardavý sa po štyroch rokoch vrátil do Dukly Trenčín.

V nasledujúcej sezóne 2026/2027 bude pôsobiť ako jeden z asistentov hlavného trénera Todda Woodcrofta. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

„Ponuka byť asistentom Todda ma veľmi zaujala a od začiatku som bol k nej naklonený. Trenčín pre mňa veľa znamená a som rád, že sa môžem vrátiť,“ uviedol Pardavý pre klubový web.

Okrem Pardavého bude v pozícii asistenta aj Poliak Tobiasz Bigos, v pozícii trénera brankárov pokračuje Peter Kosa.

Tipsport liga

Ján Pardavý.
Ján Pardavý.
Pravá ruka Országha sa vracia do najvyššej súťaže. Bude pôsobiť ako asistent trénera
dnes 17:41
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Pravá ruka Országha sa vracia do najvyššej súťaže. Bude pôsobiť ako asistent trénera