Pravá ruka Országha sa vracia do najvyššej súťaže. Bude pôsobiť ako asistent trénera

Slovenský hokejový tréner Ján Pardavý sa po štyroch rokoch vrátil do Dukly Trenčín.
V nasledujúcej sezóne 2026/2027 bude pôsobiť ako jeden z asistentov hlavného trénera Todda Woodcrofta. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.
„Ponuka byť asistentom Todda ma veľmi zaujala a od začiatku som bol k nej naklonený. Trenčín pre mňa veľa znamená a som rád, že sa môžem vrátiť,“ uviedol Pardavý pre klubový web.
Okrem Pardavého bude v pozícii asistenta aj Poliak Tobiasz Bigos, v pozícii trénera brankárov pokračuje Peter Kosa.