Druhá zmena v novom ročníku. Michalovce po negatívnej sérii prepustili trénera

Vedenie účastníka hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce sa rozhodlo po vzájomnej dohode ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Jakubom Ručkayom.
Družstvo dočasne povedie v nedeľňajšom ligovom stretnutí so Spišskou Novou Vsou doterajší asistent trénera Marek Bartánus.
Ručkay prišiel na striedačku Michaloviec len v júni tohto roka, keď nahradil na tomto poste Erika Čaládiho.
Ten sa rozhodol po predčasnom rozviazaní zmluvy prijať ponuku majstrovskej Nitry.
Ručkay však doplatil na zlé výsledky, Dukla aktuálne ťahá trojzápasovú sériu prehier a v tabuľke je na predposlednej 11. pozícii. V 15 zápasoch nazbierala 15 bodov.
V rámci Tipsport ligy ide o druhú trénerskú zmenu v aktuálnom ročníku. Pred niekoľkými dňami sa odhodlal k rošáde Prešov, Kanaďana Ryana Colvillea nahradil Fín Tommi Hämäläinen.