Bol na waiveri, no nikto po ňom nesiahol. Slovenský útočník putuje na farmu Vegas

Slovenského hokejistu Jakuba Demeka si nevybral žiadny klub NHL z waiver listiny, na ktorú ho v stredu zapísali Vegas Golden Knights.
Dvadsaťtriročný útočník tak zamieri do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights v AHL. Demek, rovnako ako Jozef Viliam Kmec, boli súčasťou predsezónneho kempu Vegas.
Prvý menovaný odohral dva prípravné duely a proti Los Angeles Kings si pripísal asistenciu.
Druhý dostal šancu len v jednom zápase, keď gólom a asistenciou prispel k víťazstvu nad LA.
„Zlatí rytieri“ ich v stredu preradili do rezervného mužstva, no Demek museli predtým zapísať na waiver listinu, z ktorej si ho mohol v lehote 24 hodín stiahnuť ktorýkoľvek iný tím.