Bol na waiveri, no nikto po ňom nesiahol. Slovenský útočník putuje na farmu Vegas

Jakub Demek v drese Vegas Golden Knights.
Jakub Demek v drese Vegas Golden Knights. (Autor: REUTERS)
TASR|24. sep 2026 o 22:00
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Proti Los Angeles Kings si v príprave pripísal asistenciu.

Slovenského hokejistu Jakuba Demeka si nevybral žiadny klub NHL z waiver listiny, na ktorú ho v stredu zapísali Vegas Golden Knights.

Dvadsaťtriročný útočník tak zamieri do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights v AHL. Demek, rovnako ako Jozef Viliam Kmec, boli súčasťou predsezónneho kempu Vegas.

Prvý menovaný odohral dva prípravné duely a proti Los Angeles Kings si pripísal asistenciu.

Druhý dostal šancu len v jednom zápase, keď gólom a asistenciou prispel k víťazstvu nad LA.

„Zlatí rytieri“ ich v stredu preradili do rezervného mužstva, no Demek museli predtým zapísať na waiver listinu, z ktorej si ho mohol v lehote 24 hodín stiahnuť ktorýkoľvek iný tím.

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