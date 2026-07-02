Slovenský útočník sa dočkal zmluvy od Vegas. V kariére ho trápia časté zranenia

Slovenský hokejista Jakub Demek podpísal novú ročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Vegas Golden Knights.
Dvadsaťtriročný útočník podpísal ako obmedzený voľný hráč s vedením klubu NHL ročný dvojcestný kontrakt. Americký klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.
Zmluva má hodnotu 850.000 amerických dolárov na úrovni NHL. V prípade svojho pôsobenia v nižšej AHL bude jeho plat 100.000 USD. Demek pôsobí v organizácii tri roky, debutu v profilige sa zatiaľ nedočkal.
Slovenského útočníka draftoval finalista uplynulého ročníka v roku 2021 zo 128. miesta (4. kolo). V minulosti ho Vegas povolali do prvého tímu, no dres „zlatých rytierov“ si v profilige zatiaľ neobliekol.
Môžu sa to aj časté zranenie u slovenského útočníka. V uplynulej sezóne odohral len štyri zápasy v AHL a zaznamenal jednu asistenciu. Rovnaký počet duelov si pripísal aj v ECHL a dosiahol dve asistencie.
Celkovo nastúpil v AHL v 90 stretnutiach a má bilanciu 13 gólov a 23 asistencií.
Pokračovanie spolupráce Demeka s klubom z Nevady potvrdil generálny manažér Kelly McCrimmon na stredajšej tlačovej konferencii.