Skúsený Trouba má nový klub. Po angažmáne v Anaheime zamieril ku konkurencii

Jacob Trouba
Jacob Trouba (Autor: SITA/AP)
TASR|1. júl 2026 o 22:06
ShareTweet0

Bude zarábať osem miliónov ročne.

Americký hokejový obranca Jacob Trouba sa stal hráčom San Jose Sharks. Z pozície neobmedzeného voľného hráča sa dohodol s klubom NHL na štvorročnej zmluve s platom 8,25 milióna dolárov.

Tridsaťdvaročnému Troubovi vypršal po sezóne 2025/2026 sedemročný kontrakt, ktorý podpísal v lete 2019 ešte ako hráč NY Rangers.

Počas tohto obdobia ho vedenie klubu vymenilo do Anaheimu. V drese Ducks mal v uplynulej sezóne 2025/2026 bilanciu 35 bodov (10+25) v 81 zápasoch základnej časti.

V 12 dueloch play off strelil jeden gól. Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom.

NHL

Jacob Trouba
Jacob Trouba
Skúsený Trouba má nový klub. Po angažmáne v Anaheime zamieril ku konkurencii
dnes 22:06
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Skúsený Trouba má nový klub. Po angažmáne v Anaheime zamieril ku konkurencii