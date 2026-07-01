Skúsený Trouba má nový klub. Po angažmáne v Anaheime zamieril ku konkurencii

Americký hokejový obranca Jacob Trouba sa stal hráčom San Jose Sharks. Z pozície neobmedzeného voľného hráča sa dohodol s klubom NHL na štvorročnej zmluve s platom 8,25 milióna dolárov.
Tridsaťdvaročnému Troubovi vypršal po sezóne 2025/2026 sedemročný kontrakt, ktorý podpísal v lete 2019 ešte ako hráč NY Rangers.
Počas tohto obdobia ho vedenie klubu vymenilo do Anaheimu. V drese Ducks mal v uplynulej sezóne 2025/2026 bilanciu 35 bodov (10+25) v 81 zápasoch základnej časti.
V 12 dueloch play off strelil jeden gól. Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom.