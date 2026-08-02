Vracia sa tam, kde strávil niekoľko rokov. Švarný bude v Česku asistentom trénera

Slovenský hokejový tréner Ivan Švarný bude v novej sezóne pôsobiť ako asistent hlavného kouča českého extraligového klubu HC Verva Litvínov.
Tím povedie niekdajší český reprezentant Robert Reichel, druhým asistentom bude Jakub Petružálek.
Bývalý slovenský obranca sa vracia do prostredia, ktoré pozná z hráčskej kariéry. Za Litvínov nastupoval v sezónach 2007/2008 až 2010/2011.
V českej extralige odohral celkovo 211 stretnutí a nazbieral 57 bodov za 14 gólov a 43 asistencií. Trénerské skúsenosti získava aj pri slovenskej reprezentácii do 20 rokov.
„Ivan Švarný pozná litvínovské prostredie zo svojho hráčskeho pôsobenia a trénerské skúsenosti zbiera aj pri slovenskej reprezentácii do 20 rokov.
Veríme, že celý realizačný tím prinesie mužstvu správnu kombináciu skúseností, autority, energie a nového pohľadu,“ uviedol predseda predstavenstva klubu Jiří Šlégr pre klubový web.
Reichel pôsobil v závere uplynulej sezóny ako vedúci realizačného tímu a spoločne s Petružálkom pomohol mužstvu zvládnuť baráž o zotrvanie v extralige.
V realizačnom tíme pokračujú aj tréner brankárov Zdeněk Orct a videotréner a analytik Radim Řezníček.