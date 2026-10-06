Problém pre Montreal. Slafkovskému sa zranil kľúčový spoluhráč z útoku

Ivan Demidov.
Ivan Demidov. (Autor: REUTERS.)
Sportnet|6. okt 2026 o 17:15
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Do druhej formácie sa presunul Kirby Dach.

Montreal Canadiens oznámil, že útočník Ivan Demidov bude pre zranenie v dolnej časti tela mimo hry dva až štyri týždne.

Ruský krídelník hral počas prvých dvoch zápasov v druhom útoku aj s Jurajom Slafkovským.

Spoluhráčmi Slafkovského v druhej formácii tak počas dnešného tréningu boli Alex Newhook a Kirby Dach.

Demidovova absencia vytvorila priestor pre Floriana Xhekaja, ktorý by mal zažiť sezónny debut.

Montreal odohrá svoj prvý zápas na domácom ľade v noci na stredu proti Caroline.

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