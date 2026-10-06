Problém pre Montreal. Slafkovskému sa zranil kľúčový spoluhráč z útoku

Montreal Canadiens oznámil, že útočník Ivan Demidov bude pre zranenie v dolnej časti tela mimo hry dva až štyri týždne.
Ruský krídelník hral počas prvých dvoch zápasov v druhom útoku aj s Jurajom Slafkovským.
Spoluhráčmi Slafkovského v druhej formácii tak počas dnešného tréningu boli Alex Newhook a Kirby Dach.
Demidovova absencia vytvorila priestor pre Floriana Xhekaja, ktorý by mal zažiť sezónny debut.
Montreal odohrá svoj prvý zápas na domácom ľade v noci na stredu proti Caroline.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: