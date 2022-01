Incident ruských hokejistov bude mať dohru. Bude ho riešiť IIHF

BRATISLAVA. Etická komisia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sa bude zaoberať kauzou návratu výpravy Ruska z majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Kanade.

Mladí Rusi, Česi a Fíni mali po predčasnom zrušení MSJ cestovať do Európy 31. decembra z Calgary do Frankfurtu, no napokon leteli iba hráči Fínska.

Hokejistov Ruska a Česka z paluby lietadla spoločnosti Air Canada vykázali kvôli niekoľkým incidentom zo strany ruskej výpravy, Česi však doplatili na to, že mali veľmi mikiny rovnakej farby ako Rusi.



Členovia ruského tímu požívali alkohol, fajčili v priestoroch letiska a ani po opakovaných výzvach si odmietali nasadiť ochranu horných dýchacích ciest. Rusi však tvrdia, že ide o loži a práve oni sú obeťou nevhodného správania Čechov a aj Fínov.