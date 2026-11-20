Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) podľa ruskej televízie MatchTV neuspela s námietkou na Športovom arbitrážnom súde (CAS) týkajúcou sa podozrenia z konfliktu záujmov u dvoch z troch sudcov, ktorí v októbri rozhodli o návrate Ruska na hokejové šampionáty.
Medzinárodná rada športovej arbitráže (ICAS), ktorá posudzuje podnety na vylúčenie sudcov z prerokúvania a rozhodovania prípadov, sa sťažnosťou vôbec nezaoberala, pretože ju hokejová federácia podala oneskorene.
IIHF sa zatiaľ k tejto informácii nevyjadrila. Podľa ICAS nadobudlo rozhodnutie sudcov právoplatnosť v okamihu oznámenia verdiktu zúčastneným stranám.
IIHF podala námietku proti nezávislosti súdu až o dva týždne neskôr, keď už nebolo možné napadnúť zloženie senátu.
O väzbách dvoch z troch sudcov na Rusko informoval začiatkom minulého týždňa švajčiarsky web Inside Paradeplatz.
Uviedol, že Egypťan Ismail Sálim sa vlani zúčastnil v Moskve na konferencii s názvom Ruský medzinárodný arbitrážny kongres a predseda trojčlenného senátu Giulio Palermo sa na tom istom podujatí zúčastnil tento rok v septembri.
Hovorca CAS v reakcii na otázku webu podozrenia zo zaujatosti odmietol. Rusko, ktoré sa od napadnutia Ukrajiny vo februári 2022 nesmie zúčastňovať na medzinárodných hokejových súťažiach, nariadil CAS koncom októbra vrátiť na šampionáty.
Podľa arbitráže IIHF nepredložila dostatočné dôkazy na splnenie právnych podmienok, ktoré by odôvodňovali neúčasť ruských tímov.
Federácia doteraz vždy argumentovala bezpečnostnými dôvodmi. Proti návratu Ruska sa okamžite postavili okrem iných Česko, Fínsko, Švédsko, Lotyšsko, Nórsko, Dánsko a Rakúsko, ktorých reprezentácie odmietajú nastúpiť proti ruským tímom.
Rovnaký postoj zaujala aj Ukrajina a hrať proti Rusku na juniorskom šampionáte odmietlo aj Švajčiarsko.
Vzhľadom na postoj kanadskej vlády, ktorá oznámila, že ruským hokejistom neudelí víza a neumožní im účasť ani v prípade, že už majú platné víza, IIHF rozhodla, že Rusi sa nezúčastnia na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade.
Podobný postoj zaujala aj česká strana v súvislosti s januárovými majstrovstvami sveta žien do 18 rokov v Ostrave. O ich účasti však IIHF ešte definitívne nerozhodla.