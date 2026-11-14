Návrat ruských hokejistov nie je hotová vec. IIHF napadla rozhodnutie sudcov

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) podľa zámorských médií podala na Športový arbitrážny súd (CAS) námietku proti jeho rozhodnutiu vrátiť ruských hokejistov do súťaží.
Televízia TSN či web The Athletic na základe svojich zdrojov uviedli, že IIHF podnet opiera o neoznámené väzby dvoch členov senátu CAS na Rusko.
O väzbách dvoch sudcov z trojčlenného panelu, ktorý v októbri rozhodol o návrate Ruska na hokejové šampionáty, na Rusko informoval začiatkom týždňa švajčiarsky web Inside Paradeplatz.
Uviedol, že egyptský arbiter Ismail Sálim sa vlani v Moskve zúčastnil na konferencii nazvanej Ruský medzinárodný arbitrážny kongres a predseda trojčlenného senátu Giulio Palermo na rovnakom podujatí v septembri tohto roka. Hovorca CAS v reakcii na otázku webu podozrenia zo zaujatosti odmietol.
Rusko, ktoré sa nesmie zúčastňovať na medzinárodných hokejových súťažiach od napadnutia Ukrajiny vo februári 2022, nariadil CAS vrátiť na šampionáty koncom októbra.
IIHF podľa arbitráže nepredložila dostatočné dôkazy na naplnenie právnych podmienok, ktoré by odôvodňovali neúčasť ruských tímov. Federácia doteraz vždy argumentovala bezpečnostnou otázkou.
Proti návratu sa hneď postavili okrem iných Česko, Fínsko, Švédsko, Lotyšsko, Nórsko, Dánsko a Rakúsko, ktorých reprezentácie odmietajú proti ruským tímom nastúpiť. Rovnaký postoj zaujala Ukrajina a hrať s Ruskom na juniorskom šampionáte odmietlo aj Švajčiarsko.
Prvým podujatím, na ktorom by sa malo Rusko predstaviť, sú majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa uskutočnia od 26. decembra do 5. januára v Kanade.
Tamojšia vláda však oznámila, že ruským hráčom a funkcionárom vstup do krajiny neumožní bez ohľadu na to, či majú platné víza. Český zväz ľadového hokeja sa chystá rokovať s vládou o tom, ako zamedziť účasti ruských hokejistiek na januárových majstrovstvách sveta do 18 rokov v Ostrave.