IIHF sa vyjadrila k účasti Ruska na MS do 20 rokov. Bude hrať a zostane dejiskom Kanada?

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v nedeľu vo vyhlásení na svojej webovej stránke uviedla, že Rusko sa na prelome rokov nezúčastní na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov.
Dôvodom je postoj kanadskej vlády, ktorá oznámila, že ruským hokejistom neudelí víza a neumožní im účasť ani v prípade, že už platné víza majú.
IIHF zároveň potvrdila, že kanadské mestá Edmonton a Red Deer zostanú dejiskami šampionátu, ktorý sa uskutoční podľa plánu od 26. decembra do 5. januára aj za účasti slovenskej reprezentácie.
Rusi označili rozhodnutie IIHF za nezákonné
Ruská hokejová federácia označila rozhodnutie IIHF za „neprijateľné a nezákonné“ a oznámila, že sa proti nemu odvolá na Medzinárodný olympijský výbor (MOV).
„Rozhodnutie IIHF bolo prijaté výlučne z politických dôvodov. Vylúčenie ruskej reprezentácie je v rozpore so základnými právnymi princípmi, olympijskými zásadami, princípom nediskriminácie, rovnosťou športovcov a integritou medzinárodných súťaží,“ uviedla federácia vo svojom stanovisku.
Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade mali byť prvým šampionátom, na ktorom by mohol po októbrovom rozhodnutí Športového arbitrážneho súdu (CAS) štartovať ruský tím.
CAS nariadil hokejovej federácii vrátiť Rusko do medzinárodných súťaží, z ktorých bolo vylúčené po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
IIHF už minulý týždeň zaslala zúčastneným krajinám upravený rozpis MSJ, v ktorom Rusko figurovalo namiesto Nórska.
To malo byť preradené do nižšej divízie 1A. Proti návratu Ruska sa okamžite postavili okrem iných Česko, Fínsko, Švédsko, Lotyšsko, Nórsko, Dánsko a Rakúsko, ktorých reprezentácie odmietajú nastúpiť proti ruským tímom.
Rovnaký postoj zaujala aj Ukrajina a hrať proti Rusku na juniorskom šampionáte odmietlo aj Švajčiarsko.
Nóri vítajú rozhodnutie a predstavia sa na turnaji
Nórsko privítalo rozhodnutie IIHF, vďaka ktorému si zachovalo miesto na turnaji. „Máme veľkú radosť za hráčov, trénerov a všetkých v nórskom hokeji, ktorí si vlani vybojovali postup.
Tím sa na tento turnaj tešil celý rok, no posledný mesiac prežíval v neistote,“ uviedol generálny sekretár Nórskej hokejovej asociácie Petter Salsten, ktorého citovala agentúra Reuters.
Medzinárodná federácia v nedeľu oznámila, že rozhodujúci bol postoj kanadskej vlády, ktorá odmietla účasť ruského tímu počas prebiehajúcej vojny.
„Vzhľadom na postoj a obmedzenia, o ktorých ju oficiálne informovala kanadská vláda, sa ruská reprezentácia do 20 rokov nemôže zúčastniť na majstrovstvách sveta juniorov,“ uviedla IIHF.
Rada IIHF zároveň „po dôkladnom posúdení realizovateľnosti alternatívnych riešení“ rozhodla, že šampionát sa uskutoční podľa pôvodného programu.
„Všetky zúčastnené národné hokejové zväzy už boli o tomto rozhodnutí informované. Aktualizovaný rozpis zápasov majstrovstiev sveta juniorov, ako aj majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v divízii 1A, bude zverejnený v najbližšom čase,“ dodala federácia.
Ďalším šampionátom, na ktorom by sa mohla predstaviť ruská reprezentácia, sú majstrovstvá sveta žien v hokeji, ktoré sa uskutočnia od 8. do 16. januára v Ostrave.
Český zväz ľadového hokeja rokuje s vládou o možnostiach, ako zabrániť štartu ruských hokejistiek.
V pondelok sa preto jeho vedenie stretne s ministrom vnútra Lubomírom Metnarom.
Kanadský premiér Mark Carney už minulý týždeň vyhlásil, že ruskí a bieloruskí športovci nemôžu na kanadskom území reprezentovať svoje krajiny, kým pokračuje vojna na Ukrajine.
Vládne vyhlásenie z 3. novembra síce umožňovalo individuálnym ruským športovcom súťažiť s neutrálnym štatútom, no nebolo v ňom jasne uvedené, či sa toto ustanovenie môže vzťahovať aj na ruský tím na MS hráčov do 20 rokov.
Kanadský štátny tajomník pre šport Adam van Koeverden však v pondelok upresnil, že štatút „neutrálneho športovca“, ktorý sa v prípade Rusov uplatnil na iných podujatiach, sa týka jednotlivcov, nie tímov.
Rozhodnutie privítal aj Nemecký hokejový zväz
Rozhodnutie IIHF privítal aj Nemecký hokejový zväz (DEB), ktorý medzinárodnú federáciu vyzval, aby čo najskôr zaujala stanovisko k májovým majstrovstvám sveta mužov, ktoré bude hostiť práve Nemecko.
„Kanadská vláda zaujala jasný postoj a v uplynulých týždňoch ukázalo, na ktorej strane stojí, aj mnoho ďalších krajín.
Teraz potrebujeme rovnakú mieru istoty pri plánovaní májových majstrovstiev sveta – pre tímy, fanúšikov aj všetkých našich partnerov. Preto vyzývame IIHF, aby situáciu objasnila čo najskôr,“ uviedol šéf DEB Frank Lutz.