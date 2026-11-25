Medzinárodná hokejová federácia IIHF sa odvolá na Spolkový súd vo Švajčiarsku proti rozhodnutiu Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý umožnil okamžitý návrat Ruska na vybrané svetové šampionáty.
Federácia o tom informovala na sociálnych sieťach a uviedla, že hlavným dôvodom sú pochybnosti o nestrannosti dvoch z troch sudcov, ktorí prípad riešili.
„Rozhodnutie vychádza z obáv o nezávislosť a nestrannosť dvoch z troch sudcov v senáte CAS, najmä v súvislosti s nedávno zverejnenými informáciami o možných väzbách týchto dvoch sudcov na Rusko,“ uviedli predstavitelia IIHF.
Švajčiarsky web Inside Paradeplatz uviedol, že Egypťan Ismail Sálim sa vlani v Moskve zúčastnil na konferencii s názvom Ruský medzinárodný arbitrážny kongres a predseda trojčlenného senátu Giulio Palermo bol na rovnakom podujatí tento rok v septembri.
Predstavitelia CAS podozrenia zo zaujatosti odmietli.
Arbitrážny súd koncom októbra rozhodol o návrate ruských hokejistov na svetové šampionáty.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) ich vyradila zo svojich súťaží vo februári 2022 po napadnutí Ukrajiny.
Viaceré krajiny vrátane Česka však oznámili, že proti Rusku nenastúpia a avizovali bojkot prípadných vzájomných zápasov.
Kanadská vláda rozhodla, že ruským hráčom neumožní štart na majstrovstvách sveta juniorov, ktoré sa uskutočnia na prelome rokov v Edmontone a Red Deere.