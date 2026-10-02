Edmonton prišiel o skúseného útočníka. Zranenie ho vyradí približne na dva týždne

Zámorský hokejový klub NHL Edmonton Oilers sa približne dva týždne musí zaobísť bez služieb Zacha Hymana.
Tridsaťštyriročný útočník bude pauzovať pre nešpecifikované zranenie. Informovali o tom kanadské médiá.
Hyman sa zranil v poslednom prípravnom zápase proti Calgary Flames, ale napriek tomu nastúpil na úvodný duel sezóny proti Vancouveru Canucks, v ktorom „olejári“ prehrali 5:6 po predĺžení.
V druhom zápase proti Vancouveru, ktorý sa hral v noci na piatok a Edmonton v ňom na ľade Canucks vyhral 9:7, už Hyman nehral.
V minulej sezóne strelil rodák z Toronta 31 gólov a pridal 21 asistencií v 58 stretnutiach. V play off pridal dva góly v sérii proti Anaheimu Ducks, v ktorej Edmonton prehral 2:4 na zápasy.
Hymana do NHL draftovala Florida v piatom kole v roku 2010, ale Panthers s ním nováčikovský kontrakt nepodpísali a práva na neho vymenili za Grega McKegga do Toronta.
Po štyroch rokoch na univerzite v NCAA sa dôrazný útočník dočkal a v sezóne 2015/2016 debutoval v NHL v drese Maple Leafs.
V Toronte hral do konca sezóny 2020/2021 a potom v lete 2021 podpísal ako neobmedzený voľný hráč sedemročný kontrakt v celkovej hodnote 38,5 milióna dolárov s Oilers.
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