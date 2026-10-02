Edmonton prišiel o skúseného útočníka. Zranenie ho vyradí približne na dva týždne

Zach Hyman.
Zach Hyman. (Autor: Twitter Eric Friesen)
TASR|2. okt 2026 o 13:07
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V minulej sezóne strelil 31 gólov a pridal 21 asistencií v 58 stretnutiach.

Zámorský hokejový klub NHL Edmonton Oilers sa približne dva týždne musí zaobísť bez služieb Zacha Hymana.

Tridsaťštyriročný útočník bude pauzovať pre nešpecifikované zranenie. Informovali o tom kanadské médiá.

Hyman sa zranil v poslednom prípravnom zápase proti Calgary Flames, ale napriek tomu nastúpil na úvodný duel sezóny proti Vancouveru Canucks, v ktorom „olejári“ prehrali 5:6 po predĺžení.

V druhom zápase proti Vancouveru, ktorý sa hral v noci na piatok a Edmonton v ňom na ľade Canucks vyhral 9:7, už Hyman nehral.

V minulej sezóne strelil rodák z Toronta 31 gólov a pridal 21 asistencií v 58 stretnutiach. V play off pridal dva góly v sérii proti Anaheimu Ducks, v ktorej Edmonton prehral 2:4 na zápasy.

Hymana do NHL draftovala Florida v piatom kole v roku 2010, ale Panthers s ním nováčikovský kontrakt nepodpísali a práva na neho vymenili za Grega McKegga do Toronta.

Po štyroch rokoch na univerzite v NCAA sa dôrazný útočník dočkal a v sezóne 2015/2016 debutoval v NHL v drese Maple Leafs.

V Toronte hral do konca sezóny 2020/2021 a potom v lete 2021 podpísal ako neobmedzený voľný hráč sedemročný kontrakt v celkovej hodnote 38,5 milióna dolárov s Oilers.

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Zach Hyman.
Zach Hyman.
Edmonton prišiel o skúseného útočníka. Zranenie ho vyradí približne na dva týždne
dnes 13:07
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