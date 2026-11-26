Tipos SHL - dohrávka 14. kola
HK Gladiators Trnava – HC 19 Humenné 3:4 pp a sn (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 22. Jurák (Holovič, Kupka), 45. Kupka (Drgoň, Holovič), 56. Kupka (Stupka, Jurák) – 31. Gonda (Maliňák, Pulščák), 36. Toma (Vrábeľ, Novota), 57. Toma (Pulščák), rozh. nájazd Lačný.
Rozhodovali: Fridrich, Valo – Olle, Rehák, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 214
HK Gladiators Trnava: Hollý – Dosek, Haborák, Drgoň, Bottán, Dedík, Volkov – Kupka, Jurák, Klapica – Surový, Mamonov, Stupka – Suľovský, Holovič, Saloň – Popluhár, Achberger, Michajlov
HC 19 Humenné: Hurčík – Novota, Cibák, Pulščák, Macejko, Pavúk, Jacko, Vaverčák – Štetka, Železkov, Lomako – Bartoš, Vrábeľ, Lačný – Gonda, Toma, Vs. Kurovskij – Vl. Kurovskij, Vaňo, Maliňák
Hokejisti Humenného zvíťazili vo štvrtkovej dohrávke 14. kola Tipos SHL na ľade Trnavy 4:3 po samostatných nájazdoch.
Rozhodujúci nájazd premenil vo štvrtej sérii Lukáš Lačný. Dvoma gólmi pomohol k výhre Lukáš Toma, ktorý v čase 56:37 zachránil pre hostí predĺženie.
Líder z Humenného dokázal bodovať po dvoch prehrách, na čele tabuľky má štvorbodový náskok pred duom Martin - Skalica, prenasledovatelia však majú zápas k dobru.
V drese Trnavy si pripísal Alex František Kupka dva góly a asistenciu. Gladiators patrí deviate miesto.