Dokonalý úvod do tretej tretiny. Trenčín pokračuje v dominantných výkonoch

Tipsport liga - 4. kolo baráže
Humenné - Trenčín 4:7 (1:1, 2:1, 1:5)
Góly: 18. Pulščák (Vrábeľ, Žitný), 31. Rymarev (Železkov), 35. Šachvorostov (Železkov, Rymarev), 52. Žitný (Vrábeľ, Zekucia) - 40. Lapšanský (Ullman, Hudec), 31. Varone (Ullman, Descheneau), 42. Ahl (Mikuš), 44. Ahl (Hlaváč), 49. Bellerive (Descheneau), 57. Bellerive (Varone, Ullman), 59. Ahl (Descheneau, Hatala)
Rozhodcovia: Čahoj, Kocúr - Hajnik, M. Orolin
Vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Šachvorostov (Hum.) 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 2282
Humenné: Lackovič - Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Pulščák, Novota, Mitro - Žitný, Vrábeľ, Vaško - Rymarev, Železkov, Šachvorostov - Linet, Toma, Lušňák - Sokoli, Krajňák, Borov
Trenčín: Junca - Hatala, Mikuš, Goljer, Hlaváč, Ullman, Starosta, Drgoň - Descheneau, Varone, Ahl - Bellerive, Bubela, Bezúch - Hudec, Šiška, Lapšanský - Krajč, Švec, Krajčovič
Hokejisti Dukly Trenčín sú bez prehry aj po štvrtom kole baráže o účasť v Tipsport lige.
V nedeľňajšom zápase zvíťazili na ľade HC 19 Humenné 7:4 a s 11 bodmi figurujú na prvom mieste tabuľky.
Za triumfom ich nasmerovali najmä legionári, hetrikom sa na víťazstve Dukly podieľal švédsky útočník Filip Ahl.
Hlasy po zápase
Andrej Parfionov, tréner HC 19 Humenné: „Po dvoch tretinách sme viedli 3:2, hrali sme dobre. Potom však prišli na úvod tretej časti tri chyby, z nich padli tri rýchle góly a prakticky rozhodli zápas. Snažili sme sa, bojovali, aj sme vyrovnali, ale gól uznaný nebol. Prehrali sme, ale netreba robiť z výsledku tragédiu, ešte je pred nami veľa zápasov. Je najdôležitejšie, že sme spolu, nikto sa na nikoho nehnevá, sme jeden tím. Mrzí ma, že pred skvelými divákmi sme nedosiahli viac.“
Pavol Mihálik, asistent trénera HK Dukla Trenčín: „Prvých desať minút sme mali slušných, ale nevyužili sme to. Vlastnými chybami sme sa dostali pod tlak. V druhej tretine opäť vedieme, máme šance, ktoré nepremeníme, v oslabení dvakrát prečíslenie dva na jedna a nič. Prišli chyby, inkasované góly, čím Humenné potvrdilo svoju útočnú silu. V tretej tretine sme sa začali viac tlačiť do brány, viac strieľať, do hry nás vrátili góly Ahla. Musíme viac premieňať šance, lebo takto sa zbytočne dostávame pod tlak.“
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Trenčín
4
3
1
0
0
16:9
11
2.
Prešov
4
2
1
1
0
16:12
9
3.
Humenné
4
1
0
1
2
12:16
4
4.
Skalica
4
0
0
0
4
11:18
0