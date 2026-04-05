Tipsport liga: Trenčín pokračuje na víťaznej vlne, zdolal aj Humenné

Hokejisti HC 19 Humenné a HK Dukla Trenčín dnes hrali 4. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Hokej ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
05.04.2026 o 17:00
4. kolo
Humenné
4:7
(1:1, 2:1, 1:5)
59' minúta
Ukončený
Trenčín
Prehľad
Góly a asistencie: 18. Pulščák (Vrábeľ, Žitný), 31. Rymarev (Zhelezkov), 35. Shakhvorostov (Zhelezkov, Rymarev), 52. Žitný (Vrábeľ, Zekucia) – 1. Lapšanský (Ullman, Hudec), 31. Varone (Ullman, Descheneau), 42. Ahl (Mikuš), 44. Ahl (Hlaváč), 49. Bellerive (Descheneau), 57. Bellerive (Varone, Ullman), 59. Ahl (Descheneau, Hatala). Rozhodca: Čahoj, Kocúr – Hajnik, Orolin.
Prenos
V tretej tretine padlo až šesť gólov. Dukla sa po štyridsiatich minútach oklepala, keď prehrávala 2:3 a otočila stav na 4:3. Vojaci následne viedli o dva góly, ale Humenčania v presilovej hre znížili na rozdiel jedného. V ďalšej presilovke aj vyrovnali na 5:5, ale gól im nakoniec nebol uznaný. Pred koncom zápasu skórovali už len Trenčania a zvíťazili 7:4. Treba podotknúť, že sa hostia na toto víťazstvo poriadne nadreli, pretože Humenčania hrali veľmi vyrovnanú partiu. Dukla si pripisuje do tabuľky tri body a zostáva neporazená. Z mojej strany je to všetko, ďakujem za pozornosť a prajem veselú Veľkú noc!
Koniec zápasu.
58:57
Trenčín dal gól! FILIP AHL si zobral puk v strednom pásme, po prechode do útočného ho fauloval Novota a bol mu priznaný technický gól. Krídelník Dukly si pripisuje hetrik.
Asistencie: Descheneau, Hatala.
58:46
Lackovič sedí na striedačke a uvidíme vabank Humenného!
58:46
Junca kryje puk. Nasleduje oddychový čas domáceho celku.
58:14
Ahlova tvrdá strela bola zblokovaná.
58:00
Posledné dve minúty tretej tretiny.
57:50
Blíži sa koniec stretnutia a Humenné prehráva o dva góly.
56:09
Trenčín dal gól! Prvá využitá presilová Dukly v baráži. Varoneho presná prihrávka našla pred bránou hokejku JORDYHO BELLERIVA, ktorý presne zakončil do odkrytej časti Lackovičovej svätyne!
Asistencie: Varone, Ullman.
55:48
Vylúčenie v tíme HC 19 Humenné:
Shakhvorostov – 2 min., nešportové správanie,
Zekucia – 2 min., hákovanie.
55:27
Dnešné stretnutie sleduje 2282 divákov.
55:15
Trenčania si musia rozhodne ešte dávať pozor na vylúčenia.
54:27
Piskot domácich fanúšikov je značný.
54:21
Puk na bránu nahodil Zhelezkov a Junca ho skryl vo svojom náručí.
54:08
Hostia v plnom počte.
53:27
Gól neplatí! Puk bol do brány kopnutý korčuľou Zhelezkova.
53:27
Gól sa skúma!
53:27
Humenné dáva gól! Sila Humenného v presilových hrách pokračuje. Po strele z pravej strany skončil puk pred Juncom a k úspešnej dorážke sa pravdepodobne dostal Novota, ktorý vyrovnal na 5:5!
53:00
Tentoraz Junca zvládol strelu od Žitného.
52:43
Varone poslal puk do stredného pásma.
52:12
Vojaci sa po vhadzovaní oslobodzujú.
52:08
Vylúčenie v tíme HK DUKLA Trenčín:
Hlaváč – 2 min., zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku.
51:17
Humenné dáva gól! Ďalšia využitá presilová hra domácich! ROMAN ŽITNÝ pálil z prvej a nekompromisne prestrelil brankára Juncu.
Asistencie: Vrábeľ, Zekucia.
50:23
Obliehanie okolo Juncovej brány, ale k strele zatiaľ nedošlo.
49:32
Vylúčenie v tíme HK DUKLA Trenčín:
Bubela – 2 min., podrazenie.
48:10
Trenčín dal gól! Domácim asi dochádza para. Trenčín vedie už o dva góly, keď Descheneau prihral na ľavú stranu JORDYMU BELLERIVOVI, ktorý na dvakrát dostal puk za Lackoviča!
Asistencia: Descheneau.
47:31
Descheneau si pýtal puk pred bránu a aj ho dostal, ale Lackoviča neprekonal!
46:19
Gólman Dukly zvládol dve nebezpečné strely. Nasleduje reklamná prestávka.
45:17
Puk drží v bezpečí Junca.
44:34
Zakázané uvoľnenie domáceho celku.
43:45
Trenčín dal gól! FILIP AHL je aktuálne hviezdou tretej tretiny! S pukom sa dostal do pásma, skúsil to sám a po jeho strele skončil puk v bráne.
Asistencia: Hlaváč.
41:07
Trenčín dal gól! Nedáš-dostaneš! Po domácom prečíslení išli Trenčania do rýchlej kontry. FILIP AHL vystrelil švihom a trafil to excelentne pod brvno, keď odpálil aj fľašu brankára Lackoviča!
Asistencia: Mikuš.
40:50
Mikuš sa dostal do zakončenia.
40:16
Zakázané uvoľnenie Humenného.
40:01
Začala sa tretia tretina.
V druhej dvadsaťminútovke otočili Humenčania stav vo svoj prospech a vedú 3:2. Domácich drží hlavne Lackovič, ktorý vychytal niekoľko dobrých šancí Dukly. Tretia tretina sa začne približne o 18:49.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:59
Za Lackovičom sa ozvala žŕdka! Nastrelil ju Hlaváč.
39:00
Posledná minúta druhej tretiny.
38:29
Po Sokoliho strele vytesnil Junca puk na ochrannú sieť. Reklamná prestávka.
37:40
Vojaci rozhodne podcenili domácich.
36:00
Humenčania sú na koni a hrajú momentálne lepšie ako Trenčania.
34:07
Humenné dáva gól! Zhelezkov prihral cez bránkovisko VIKTOROVI SHAKHVOROSTOVI, ktorý poslal po prvý raz v zápase Humenné do vedenia, keď cez odkrytú časť brány nedal Juncovi šancu na zákrok! Využitá presilová hra.
Asistencie: Zhelezkov, Rymarev.
33:11
Starosta oslobodil svoj tím a vyhodil puk cez všetky čiary.
32:38
Ďalšie prečíslenie Dukly, ale skvelý Lackovič, ktorý sa postaral o puk po strele Descheneaua!
32:12
Vylúčenie v tíme HK DUKLA Trenčín:
Krajč – 2 min., vrazenie na mantinel.
32:12
Krajč tvrdo narazil Pulščáka na mantinel a pôjde na trestnú lavicu! Jeho zákrok je prezeraný vo videozázname.
30:49
Humenné dáva gól! Domáci rýchlo vyrovnávajú! Po strele YEVGENIYA RYMAREVA prešiel puk pomedzi betóny Juncu do siete!
Asistencia: Zhelezkov.
30:25
Trenčín dal gól! Kuriózny gól hostí! PHIL VARONE nastrelil puk o zadný mantinel, ktorý sa odrazil až ku Lackovičovi a ten si ho betónom poslal do brány!
Asistencie: Ullman, Deschenenau.
29:50
Humenčania ešte ťažili z presilovej hry, ale Juncu neprekonali.
29:39
Hostia v plnom počte.
29:35
Po strele od Shakhvorostova skončil puk na ochrannej sieti.
29:06
Dukla sa oslobodila a môže vystriedať hráčov.
27:53
Trenčania sa dostali v oslabení do prečíslenia, ale po Varoneho prihrávke na Mikuša sa z gólu neradujú, pretože opäť zasiahol Lackovič!
27:44
Junca zakročil lapačkou po tvrdej strele.
27:39
Vylúčenie v tíme HK DUKLA Trenčín:
Krajč – 2 min., sekanie.
27:30
Signalizované vylúčenie na strane Dukly.
26:43
Švec poslal tvrdo na ľad Pavúka.
25:09
Skúmal sa moment pred bránou Dukly, keď bol puk v bránkovisku a bola tam skrumáž. Rozhodcovia jasne ukázali, že sa nejednalo o gól.
25:09
Arbitri si idú pozrieť nejakú situáciu vo videu!
25:09
Zatiaľ zákrok zápasu od Juncu, ktorý v tutovke vychytal Shakhvorostova!
24:30
Lackovič je obstreľovaný z každej strany a drží svoj tím!
24:15
Od modrej vystrelil Goljer a brankár Lackovič puk podržal.
23:32
Humenčania sa z tlaku oslobodili len za cenu icingu.
23:08
Trenčania sú v útočnom pásme a točia domácich ako pri presilovej hre.
21:52
Ahl narobil problémy Lackovičovi.
20:16
Takmer skórovali Trenčania a opäť bol pri tom Lapšanský, ktorý netrafil odkrytú bránu po vyrazenom puku!
20:01
Začala sa druhá tretina.
Dukla sa ujala vedenia v zápase už po dvadsiatich sekundách, keď sa šikovne presadil Lapšanský. Pred koncom tretiny Humenčania zatlačili a dokázali vyrovnať vďaka Pulščákovi. Druhá tretina sa začne približne o 17:52.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:21
Descheneaua vychytal Lackovič!
19:00
Posledná minúta prvej tretiny.
17:49
Humenné dáva gól! Domáci zatlačili a zaslúžene vyrovnávajú! Na os klziska dostal puk FRANTIŠEK PULŠČÁK, ktorý vypálil z prvej a puk sa dokotúľal od Juncu do brány!
Asistencie: Vrábeľ, Žitný.
16:35
Zachytená prihrávka na Ullmana a hostia prišli o útočné pásmo.
15:15
Výborná prihrávka Hatalu do medzikružia na Krajča a ešte lepší zákrok od Lackoviča!
14:18
Tesne po buly strieľal Descheneau. Lackovič prerušil hru a nasleduje reklamná prestávka.
14:12
Zakázané uvoľnenie Humenného.
13:44
Hatala puk nahodil do útočného pásma, ale zobrali si ho Humenčania.
11:40
Pozíciu na strelu si vytvoril Krajč. Dobrý zákrok od Lackoviča, ktorý podržal puk na svojom tele.
11:07
Junca si poradil s nahodením od modrej čiary.
10:42
Reklamná prestávka.
09:37
Výlet Descheneaua až z vlastnej tretiny. Lackovič vyrazil puk po jeho strele.
09:17
Goljerova krížna prihrávka bola zblokovaná. Puk vyletel mimo hraciu plochu.
08:41
Hatala bol v súboji s Cibákom, ktorý aj vyhral. Vylučovať sa nebude.
07:31
Tvrdá strela zľava neohrozila domáceho gólmana.
07:14
Posunutá Lackovičova brána, hra je prerušená.
07:01
Nepresná prihrávka Humenčanov znamená zakázané uvoľnenie.
06:41
Postavenie mimo hry na domácej strane. Reklamná prestávka.
06:15
Trenčania nezavreli pásmo.
05:10
Vojaci vybojovali puk pri mantineli a Šiška vystrelil z ľavého kruhu.
04:47
Jackova nepresná strela.
04:03
Domáci v plnom počte.
03:33
Domáci sa oslobodili.
03:05
Z osi klziska pálil Ullman, ale Lackovič zakročil!
02:42
Po dvoch strelách na Lackoviča stratili Trenčania puk na modrej.
02:03
Vylúčenie v tíme HC 19 Humenné:
Toma – 2 min., podrazenie.
01:53
Vo veľkej šanci bol Toma, ktorý využil hybridný icing, ale dobre zasiahol Junca!
01:34
Junca vytesnil puk na zadný mantinel po strele od modrej čiary.
00:40
Trenčín dal gól! Krásna sťahovačka v podaní ADAMA LAPŠANSKÉHO, ktorý po pravej strane prešiel cez brániaceho hráča a prekonal Lackoviča!
Asistencie: Ullman, Hudec.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC 19 Humenné: Lackovič (Hurčík) – Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Pulščák, Novota, Mitro – Žitný, Vrábeľ, Vaško – Rymarev, Zhelezko, Shakhvorostov – Linet, Toma, Lušňák – Sokoli, Krajňák, Borov
Tréner: Andrey Parfenov
HK DUKLA Trenčín: Junca (Hrenák) – Hatala, Mikuš, Goljer, Hlaváč, Ullman, Starosta, Drgoň – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Bubela, Bezúch – Hudec, Šiška, Lapšanský – Krajč, Švec, Krajčovič
Tréner: Todd Bjorkstrand
Rozhodca: Čahoj, Kocúr – Hajnik, Orolin.
Hokejová Tipsport liga pokračuje vo svojom programe aj počas veľkonočných sviatkov. Na veľkonočnú nedeľu si v rámci baráže o účasť v najvyššej súťaži zmerajú sily HC 19 Humenné a HK DUKLA Trenčín v rámci baráže o najvyššiu ligu.
HC 19 Humenné: Humenčania majú po troch kolách na konte štyri body, čo ich radí na priebežné tretie miesto. Zvíťazili nad Skalicou a s Prešovom prehrali po predĺžení. V baráži sa darí Viktorovi Shakhvorostovi, ktorý si pripísal tri body za jeden gól a dve asistencie.
HK DUKLA Trenčín: Trenčania v doterajšom priebehu baráže ešte neprehrali. Naposledy triumfovali v Skalici 4:2 a s ôsmimi bodmi vedú tabuľku. Kanadské duo Bellerive – Descheneau má na konte zhodne po tri body za dva góly a jednu asistenciu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HK Dukla Trenčín
3
2
1
0
0
9:5
8
2.
HC Prešov
3
1
1
1
0
12:9
6
3.
HC 19 Humenné
3
1
0
1
1
8:9
4
4.
HK Skalica
3
0
0
0
3
8:14
0