Topoľčany sa vrátili do zápasu v poslednej minúte. Napokon padli v predĺžení

Tipos SHL - predohrávka 5. kola
HC 19 Humenné - HC MUŠLA Topoľčany 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 20. Toma (Vrábeľ, Novota M.), 26. Štetka (Šachvorostov, Lomako), 63. Šachvorostov (Cibák) - 32. Matej (Bodnár, Danielčák), 59. Bodnár (Benko)
Rozhodovali: Korba, Smrek - Janiga, Beniač
Vylúčení: 5:4, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 646
Humenné: Borák - M. Novota, Cibák, Vaverčák, Pulščák, Jacko, Pavúk, Vl. Kurovský - Varga, Vrábeľ, Lomako - Šachvorostov, Železkov, Štetka - Vs. Kurovský, Toma, A. Novota - Stašiniak, Vaňo, Maliňák
Topoľčany: Mirt - Ejem, Babrusev, Bystričan, Kuboš, Hruška, Štrbáň, Šuranyi, Benko - Barcík, Bodnár, Danielčák - Ružek, Hurtaj, Piačka - Géci, Habermann, Ožvald - Páleník, Kohút, Matej
Hokejisti Humenného zvíťazili v utorkovom zápase Tipos SHL nad Topoľčanmi 3:2 po predĺžení.
O triumfe domácich rozhodol ruský útočník Viktor Šachvorostov.