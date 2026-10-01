Humenné si upevnilo pozíciu lídra tabuľky. Na druhú Skalicu má už štvorbodový náskok

Radosť hráčov z Humenného.
Radosť hráčov z Humenného. (Autor: TASR)
TASR|1. okt 2026 o 15:32
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Humené si udržali čisté konto.

Vložený zápas Tipos SHL

HC 19 Humenné - JOJ Šport Slovensko 18 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Góly: 18. Lomako (Šachvorostov, Štetka). Rozhodovali: Korba, Smrek – Tvrdoň, Janiga, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

HC 19 Humenné: Hurčík – M. Novota, Cibák, Pulščák, Vaverčák, Pavúk, Jacko – Lomako, Vrábeľ, Toma – Varga, Štetka, Šachvorostov – Vs. Kurovskij, Vaňo, A. Novota – Stašiniak, Gonda, Maliňák – Vl. Kurovskij

JOJ Šport Slovensko 18: Husár – Čongrády, Vasko, Filip, Hoďovský, Žak, Škripec – Gonšor, Mrva, Strnádel – Krajňák, Kubis, Čop – Suja, Klačanský – Medvec, Bulík, Melichárek

Hokejisti HC 19 Humenné zdolali vo štvrtkovom vloženom stretnutí Tipos SHL slovenskú „osemnástku“ 1:0 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke.

Domáci mali streleckú prevahu, ale dali len jeden gól, v 18. minúte skóroval Oleg Lomako. Humenčania majú po šiestich odohratých zápasoch na konte 14 bodov a zvýšili náskok na druhú Skalicu na štyri body.

SR 18 zatiaľ odohrala štyri duely a stále čaká na prvé body v sezóne.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Radosť hráčov z Humenného.
    Radosť hráčov z Humenného.
    Humenné si upevnilo pozíciu lídra tabuľky. Na druhú Skalicu má už štvorbodový náskok
    dnes 15:32
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