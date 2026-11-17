Tipos SHL – 17. kolo
HC 19 Humenné – HC Nové Zámky 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)
Góly: 4. Vrábeľ, 7. Šachvorostov (Lomako, Pavúk), 44. Vrábeľ, 52. Šachvorostov (Štetka, Jacko) – 4. Belchamber (Knižka, Tinling), 25. Belchamber (Korím, Tinling), 39. Hajnik (Ondrušek)
Rozhodovali: Kalina, Smrek - Fekete, Jochman, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 582 divákov.
Humenné: Hurčík - Novota, Cibák, Vaverčák, Macejko, Pavúk, Jacko, Vl. Kurovskyj - Štetka, Železkov, Šachvorostov - Novota, Vrábeľ, Lačný - Vs. Kurovskyj, Toma, Lomako – Gonda, Vaňo, Maliňák - Godžak
Nové Zámky: Dubek - Knižka, Downhaniuk, Mészároš, Korím, Brejčák, Varga, Botka, Melicher - Belchamber, Tinling, Šišovský - Kodhaj, Ondrušek, Hajnik - Pončák, Barilla, Frankovič - Regináč, Šutý, Múčka
Hokejisti Humenného zvíťazili v utorkovom stretnutí 17. kola Tipos SHL nad Novými Zámkami 4:3.
Víťazný gól vsietil v 52. minúte Viktor Šachvorostov. Humenčanom patrí v súťaži vedúca pozícia s náskokom 9 bodov pred druhou Skalicou, pričom odohrali o zápas viac.
Nové Zámky sú na 8. priečke.
Hlasy po zápase
Andrej Parfionov, tréner Humenného: „Dvakrát sme dnes prehrávali, no ukázali charakter. Chlapci potvrdili, že môžeme v zápase aj prehrávať, ale veríme vo svoje schopnosti, kvalitu. Teším sa, že sme ťažký zápas zvládli.“
Juraj Štefanka, tréner Nových Zámkov: „Boli sme dvakrát vo vedení, mali aj šance, hrali sme dobrý hokej. Medzi prsty sme si nechali vziať víťazstvo po našich zbytočných až fatálnych chybách. Druhou vecou sú naše nepremenené nájazdy, naopak práve z nájazdov sme inkasovali góly.“