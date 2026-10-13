VIDEO: Hudáček dostal dištanc v českej extralige. Protihráča sekol hokejkou

Slovenský hokejista Libor Hudáček počas finálovej série medzi Třincom a Pardubicami.
Slovenský hokejista Libor Hudáček počas finálovej série medzi Třincom a Pardubicami. (Autor: Palo Gašpar)
ČTK|13. okt 2026 o 15:42
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Obaja útočníci vynechajú zápas proti Mladej Boleslavi.

Disciplinárna komisia hokejovej extraligy potrestala dvojicu útočníkov Třinca za fauly v nedeľňajšom zápase 10. kola v Pardubiciach.

Daniel Kurovský dostal trest na dva zápasy za faul na Tomáša Dvořáka a navyše zaplatí pokutu vo výške desiatich percent mesačného platu.

Libor Hudáček vynechá jeden zápas za nedovolený zákrok na Tomáša Noska.

Hudáček bol vylúčený v 46. minúte, keď v reakcii na súboj s Noskom sekol protihráča hokejkou.

„Udrel protihráča hokejkou držanou oboma rukami zozadu do oblasti chrbta a zároveň ho zasiahol aj do prilby,“ uviedol Bičánek.

VIDEO: Hudáček a jeho faul

Obaja třineckí útočníci vynechajú piatkový zápas proti Mladej Boleslavi, Kurovský bude chýbať v zostave aj v nedeľu na ľade pražskej Sparty.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Slovenský hokejista Libor Hudáček počas finálovej série medzi Třincom a Pardubicami.
    Slovenský hokejista Libor Hudáček počas finálovej série medzi Třincom a Pardubicami.
    VIDEO: Hudáček dostal dištanc v českej extralige. Protihráča sekol hokejkou
    dnes 15:42
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