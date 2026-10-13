VIDEO: Hudáček dostal dištanc v českej extralige. Protihráča sekol hokejkou

Disciplinárna komisia hokejovej extraligy potrestala dvojicu útočníkov Třinca za fauly v nedeľňajšom zápase 10. kola v Pardubiciach.
Daniel Kurovský dostal trest na dva zápasy za faul na Tomáša Dvořáka a navyše zaplatí pokutu vo výške desiatich percent mesačného platu.
Libor Hudáček vynechá jeden zápas za nedovolený zákrok na Tomáša Noska.
Hudáček bol vylúčený v 46. minúte, keď v reakcii na súboj s Noskom sekol protihráča hokejkou.
„Udrel protihráča hokejkou držanou oboma rukami zozadu do oblasti chrbta a zároveň ho zasiahol aj do prilby,“ uviedol Bičánek.
VIDEO: Hudáček a jeho faul
Obaja třineckí útočníci vynechajú piatkový zápas proti Mladej Boleslavi, Kurovský bude chýbať v zostave aj v nedeľu na ľade pražskej Sparty.