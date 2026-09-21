Honzek sa dočkal návratu na ľad: Chcem ukázať, že sa so mnou dá počítať

Slovenský hokejista Samuel Honzek vytvoril vo svojom prvom vystúpení v sezóne v drese tímu Calgary Flames dobrý dojem.
V prípravnom stretnutí pred novým ročníkom NHL proti Seattlu (2:4) zaznamenal v noci na pondelok asistenciu.
Dvadsaťjedenročný útočník absolvoval vinou zranenia v hornej časti tela v minulej sezóne iba 18 duelov.
Honzek: Užil som si každú sekundu
„Neskutočný pocit. Už počas rozkorčuľovania som cítil zimomriavky, keď som uvidel fanúšikov. Užil som si každú sekundu. Som rád, že som sa na ľade cítil dobre.
Rameno držalo a mal som pocit, že som stopercentne fyzicky pripravený,“ tešil sa po stretnutí Honzek podľa oficiálnej stránky Flames.
VIDEO: Zostrih zápasu Seattle - Calgary
Honzek prihral na gól Ajdara Sunijeva v 14. minúte, ktorým Calgary znížilo na priebežných 1:2.
„Spolupráca s Ajdarom bola dobrá. Je silný na puku a dnes ukázal, že má aj veľmi dobrú strelu. Keď sa dostane do príležitostí, dokáže ich zužitkovať.
Je dobre s ním hrať, je z rovnakého draftového ročníka, poznáme sa už celkom dlhú dobu,“ popísal Honzek spoluprácu s ruským hráčom.
Stále som cítil, že som trochu pomalší
Rodák z Trenčína verí, že na ľade ešte neukázal maximum svojich schopností. „Nedá sa počas jedného prípravného zápasu skúšať všetko.
Stále som cítil, že som trochu pomalší. Sústredil som sa na plnenie povinností a držania sa herného plánu. Zápas si zanalyzujeme, ale myslím si, že som sa v stretnutí ničoho nebál, hral som si svoju hru.“
Od novembra mohol Honzek sledovať svojich spoluhráčov iba z tribúny a pripustil, že to bolo ťažké.
„Nebolo ľahké sledovať, ako mladí hráči dostávajú šancu. Cítil som, že o niečo prichádzam. Teraz som však tu a chcem ukázať, že sa so mnou dá počítať.
Chcem vydať zo seba všetko a zostať s mužstvom celú sezónu,“ vyhlásil odhodlaný Honzek.