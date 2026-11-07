Pozitívne správy z Calgary. Honzek urobil prvý krok k návratu do súťažného diania

Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek sa po zranení opäť objavil na ľade. Mladý krídelník Calgary Flames začal individuálne korčuľovať, jeho návrat do zápasového diania však zatiaľ nemá konkrétny termín.
Na pozitívny posun upozornil novinár Pat Steinberg, ktorý sa venuje dianiu v Calgary. Honzek sa podľa neho v priebehu tohto týždňa vrátil na ľad, zatiaľ však trénuje individuálne.
Pre slovenského reprezentanta ide o dôležitý krok po ďalšom zdravotnom výpadku. Naposledy sa predstavil v súťažnom zápase 8. októbra proti Coloradu Avalanche. Calgary vtedy prehralo vysoko 3:7 a slovenský útočník odvtedy do hry nezasiahol.
Zranenie ho vyradilo už v úvode sezóny
Honzek odohral v aktuálnom ročníku NHL iba štyri stretnutia. V prvých troch zápasoch nastúpil dvakrát proti Seattlu Kraken a Vancouveru Canucks, následne sa predstavil aj proti Coloradu.
V štyroch dueloch nebodoval a do štatistík si pripísal štyri mínusové body. Na ľade pritom dostával priestor v priemere takmer 16 minút na zápas.
Calgary 12. októbra informovalo, že slovenský útočník bude pre zranenie dolnej časti tela chýbať niekoľko týždňov. Klub ho následne 20. októbra zapísal na listinu zranených hráčov.
Presný charakter zdravotných problémov ani podrobnejšiu prognózu návratu organizácia verejne nešpecifikovala.
Zdravotné problémy ho prenasledujú
Pre Honzeka nejde o prvú komplikáciu v krátkej kariére medzi profesionálmi. V minulej sezóne 2025/26 odohral za Calgary iba 18 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a dve asistencie.
V NHL má zatiaľ na konte 27 stretnutí so štyrmi kanadskými bodmi. Flames si ho vybrali v prvom kole draftu v roku 2023 z celkového 16. miesta.
Rodák z Trenčína patrí medzi perspektívnych slovenských útočníkov. Vďaka svojej výške 193 centimetrov a fyzickým parametrom ponúka Calgary zaujímavý typ krídelníka.
Kedy sa vráti do zostavy Calgary?
Individuálne korčuľovanie je povzbudivou správou, automaticky však neznamená, že Honzek bude čoskoro pripravený nastúpiť do zápasu.
Pred návratom bude musieť zvládnuť ďalšie fázy rekonvalescencie a následne sa pravdepodobne zapojiť do tréningového procesu s mužstvom.
Konkrétny dátum jeho návratu zatiaľ nie je známy. Pre Calgary aj slovenských fanúšikov je však podstatné, že mladý útočník urobil ďalší krok na ceste späť na ľad.
Tabuľky NHL
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