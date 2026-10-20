Honzek je na listine zranených hráčov. Calgary si vďaka tomu na súpiske uvoľnilo miesto

Klub zámorskej hokejovej NHL Calgary Flames zaradil slovenského útočníka Samuela Honzeka na listinu zranených hráčov.
Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, pre ktoré absentuje od 9. októbra. Flames krátko po Honzekovom zranení informovali, že jeho stav budú posudzovať z týždňa na týždeň.
Honzek nastúpil v prebiehajúcej sezóne 2026/2027 do štyroch zápasov, v ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania.
Priemerne odohral vyše 15:30 min. Od 9. októbra vynechal štyri zápasy po sebe a zatiaľ nie je jasné, ako napreduje jeho rekonvalescencia.
Tým, že ho Flames zaradili na listinu zranených hráčov, sa na ich súpiske uvoľnilo miesto a je reálne, že ho zaplní hráč z nižšej súťaže.
Tabuľky NHL
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