Honzek je na listine zranených hráčov. Calgary si vďaka tomu na súpiske uvoľnilo miesto

Samuel Honzek.
Samuel Honzek. (Autor: REUTERS)
TASR|20. okt 2026 o 11:19
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Nastúpil v prebiehajúcej sezóne 2026/2027 do štyroch zápasov.

Klub zámorskej hokejovej NHL Calgary Flames zaradil slovenského útočníka Samuela Honzeka na listinu zranených hráčov.

Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, pre ktoré absentuje od 9. októbra. Flames krátko po Honzekovom zranení informovali, že jeho stav budú posudzovať z týždňa na týždeň.

Honzek nastúpil v prebiehajúcej sezóne 2026/2027 do štyroch zápasov, v ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania.

Priemerne odohral vyše 15:30 min. Od 9. októbra vynechal štyri zápasy po sebe a zatiaľ nie je jasné, ako napreduje jeho rekonvalescencia.

Tým, že ho Flames zaradili na listinu zranených hráčov, sa na ich súpiske uvoľnilo miesto a je reálne, že ho zaplní hráč z nižšej súťaže.

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

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Samuel Honzek.
Samuel Honzek.
Honzek je na listine zranených hráčov. Calgary si vďaka tomu na súpiske uvoľnilo miesto
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