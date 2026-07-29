Najväčšou hviezdou bude Ďaloga. Zvolen sa v príprave predstaví aj na ľade Třinca

Hokejisti HKM Zvolen v stredu odštartovali spoločnú prípravu na ľade už aj s novým asistentom hlavného trénera Janisom Andersonsom.
Bývalý lotyšský reprezentant bude pôsobiť po boku Mareka Zadinu, ktorý prevzal tím po uplynulej sezóne 2025/2026, v ktorej tím vypadol už v predkole play off.
Andersons pôsobil v HKM Zvolen ako tréner hokejových zručností a venuje sa aj mládeži. V pozícii asistenta hlavného trénera A-mužstva bol už v sezóne 2023/2024 popri Norbertovi Javorčíkovi a Jamiem Russellovi.
V pozícii Zadinovho asistenta bude aj Jozef Budaj, ktorý chýbal na úvodnom tréningu, keďže pôsobí aj v reprezentačnom tíme SR do 18 rokov, ktorý sa pripravuje na turnaj Hlinka Gretzky Cup.
Okrem Budaja neboli na prvom tréningu ani útočníci Brooklyn Kalmikov a Sean Josling, obaja legionári sa pripoja v blízkych dňoch. O možnosť pripojiť sa neskôr pre rodinné dôvody požiadal aj kanadský útočník Cole Cassels.
Zvolenský tím absolvuje v najbližších dňoch testovanie fyzickej pripravenosti a po viacerých tréningoch absolvuje prvý prípravný zápas doma proti Zlínu.
V kádri HKM Zvolen nastalo po sezóne 2025/2026 viacero zásadných zmien. Okrem trénerského štábu sa obmenilo aj obsadenie bránkoviska a pohyb nastal aj v obrane a útoku.
V bránke sa bude tím spoliehať najmä na Čecha Lukáša Klimeša, ktorého čaká prvá sezóna v slovenskej extralige. V defenzíve púta pozornosť najmä návrat Mareka Ďalogu, ktorý by mal byť jednou z hlavných opôr tímu.
Nové tváre pribudli aj do útoku, okrem spomínaných legionárov Kalmikova či Joslinga si v klube veľa sľubujú aj od slovenského útočníka Aurela Nauša, ktorý prišiel do Zvolena z Popradu už ako účastník MS 2026.
Káder HKM Zvolen
brankári: Patrik Brezányi, Lukáš Klimeš
obrancovia: Samuel Barcík, Daniel Brejčák, Marek Ďaloga, Gianni Fairbrother, Daniel Kowalczyk, Ladislav Romančík, Juraj Valach
útočníci: Alex René Bartakovics, Cole Cassels, Sean Josling, Brooklyn Kalmikov, Jakub Kolenič, Jozef Kukos, Ján Lašák, Matej Macek, Patrik Marcinek, Aurel Nauš, Richard Nemec, Daniel Tkáč, Peter Zuzin, Matúš Žiak
Program prípravných zápasov HKM Zvolen
Utorok, 11. augusta: HKM Zvolen - RI OKNA Berani Zlín
Štvrtok, 13. augusta: Žiar nad Hronom - HKM Zvolen
Utorok, 18. augusta: Třinec - HKM Zvolen
Štvrtok, 20. augusta: HKM Zvolen - HC Frýdek Místek (Memoriál Pavla Zábojníka)
Piatok, 21. augusta: HKM Zvolen - Banská Bystrica (Memoriál Pavla Zábojníka)
Sobota, 22. augusta: 17.00 HKM Zvolen - Stavanger Oilers (Memoriál Pavla Zábojníka)
Štvrtok, 27. augusta: HKM Zvolen - FTC Telekom
Utorok, 1. septembra: Zvolen - Zaglebie Sosnowiec
Štvrtok, 3. septembra: RI OKNA Berani Zlín - HKM Zvolen
Utorok, 8. septembra: Dukla Trenčín - HKM Zvolen