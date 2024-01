Zvolenčania sú aj po trénerskej výmene v kríze, klub sa vyjadril k finančným problémom

Príchodom Norberta Javorčíka na lavičku A-tímu sa síce situácia v klube mierne zlepšila, no výsledková aj herná kríza pretrváva.

Úvod aktuálnej sezóny mal vydarený, no potom prišla výsledková kríza a v decembri si to "odniesol" hlavný tréner Peter Oremus.

Prebehli rokovania s viacerými možnými kandidátmi, no k dohode neprišlo, a to z viacerých dôvodov. Nikdy to neboli financie, ale rôzne iné príčiny.

Možno povedať, že rokovania pokračujú a veríme, že v najbližších dňoch bude dohoda s novou posilou na trénerskú lavičku dotiahnutá do úspešného konca," uviedol klub spod Pustého hradu prostredníctvom vyhlásenia na svojom oficiálnom webe.