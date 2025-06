Spĺňa všetko, čo požadujú tréneri. Zvolen získal útočníka, aký pre HKM nie je bežný

Tannera draftovala v roku 2016 v 4. kole organizácia St. Louis Blues a medzi jeho najväčšie úspechy patrí zlatá medaila z Hlinka Gretzky Cupu v reprezentačnom drese Kanady, titul šampióna WHL a zisk ocenenia WHL Scholastic Player of the Year.

„Ide o centra, ktorý podľa našich trénerov spĺňa všetky atribúty, ktoré by center spĺňať mal – či už ide o defenzívne, alebo ofenzívne činnosti. Okrem toho na ľade korčuľuje do takých miest, kde to veľa hráčom nevonia.

Na základe jeho dynamického korčuľovania si od neho navyše sľubujú, že sa dokáže presadiť aj bodovo, teda ofenzívne, keďže ide o obojsmerného hráča, ktorý každé striedanie odohrá doslova naplno.