Zvolen hlási veľkú posilu. Do tímu prichádza kanadský útočník z Česka

Ofenzívne rady HKM Zvolen posilnil kanadský útočník Danny Katic, ktorý v prebiehajúcej sezóne pôsobil v českej extralige.
Dvadsaťšesťročný bek s chorvátskymi koreňmi hokejovo vyrastal v rodnom Ontariu, kde v juniorskej OHL odohral päť sezón v drese Saginaw Spirit.
Po presune do mužského hokeja pôsobil najmä v ECHL, v ktorej postupne hájil farby tímov Norfolk Admirals, Bloomington Bison a Allen Americans.
Skúsenosti postupne získaval aj vo vyššej AHL, kde bol súčasťou Chicago Wolves a Belleville Senators.
Najvýraznejšiu sezónu svojej doterajšej kariéry zaznamenal v uplynulom ročníku 2025/2026, keď sa ako útočník Allen Americans stal jednou z najvýraznejších ofenzívnych postáv celej sezóny.
V 71 stretnutiach nazbieral 83 bodov a so 44 gólmi sa stal najlepším strelcom celej ECHL. Okrem toho si vyslúžil miesto aj v prvom All-Star tíme súťaže.
Pred prebiehajúcou sezónou sa rozhodol pre presun do Európy a posilnil HC Škoda Plzeň. Doposiaľ si stihol pripísať 11 extraligových štartov, v ktorých zaznamenal dva body. Dres Plzne obliekol aj v šiestich dueloch Ligy majstrov, v ktorých nazbieral sedem bodov (2+5).
„Danny bol našou voľbou číslo jedna. Boli sme s ním v kontakte už v lete, a hoci sa vtedy rozhodol pre iný klub, stále sme ho sledovali a čakali, ako sa jeho situácia vyvinie. Je to veľký, silný a produktívny útočník, ktorý vie hrať na krídle aj na centri.
Vlani strelil vyše 40 gólov a nazbieral viac ako 80 bodov, takže veríme, že nám pomôže, keďže sa aktuálne trápime v koncovke,“ uviedol pre klubový web športový manažér HKM Lukáš Jurík.