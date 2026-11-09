Zvolen hlási veľkú posilu. Do tímu prichádza kanadský útočník z Česka

Hráči Zvolena sa radujú z gólu.
Hráči Zvolena sa radujú z gólu. (Autor: TASR)
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TASR|9. nov 2026 o 14:06
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Skúsenosti postupne získaval aj vo vyššej AHL, kde bol súčasťou Chicago Wolves a Belleville Senators.

Ofenzívne rady HKM Zvolen posilnil kanadský útočník Danny Katic, ktorý v prebiehajúcej sezóne pôsobil v českej extralige.

Dvadsaťšesťročný bek s chorvátskymi koreňmi hokejovo vyrastal v rodnom Ontariu, kde v juniorskej OHL odohral päť sezón v drese Saginaw Spirit.

Po presune do mužského hokeja pôsobil najmä v ECHL, v ktorej postupne hájil farby tímov Norfolk Admirals, Bloomington Bison a Allen Americans.

Skúsenosti postupne získaval aj vo vyššej AHL, kde bol súčasťou Chicago Wolves a Belleville Senators.

Najvýraznejšiu sezónu svojej doterajšej kariéry zaznamenal v uplynulom ročníku 2025/2026, keď sa ako útočník Allen Americans stal jednou z najvýraznejších ofenzívnych postáv celej sezóny.

V 71 stretnutiach nazbieral 83 bodov a so 44 gólmi sa stal najlepším strelcom celej ECHL. Okrem toho si vyslúžil miesto aj v prvom All-Star tíme súťaže.

Pred prebiehajúcou sezónou sa rozhodol pre presun do Európy a posilnil HC Škoda Plzeň. Doposiaľ si stihol pripísať 11 extraligových štartov, v ktorých zaznamenal dva body. Dres Plzne obliekol aj v šiestich dueloch Ligy majstrov, v ktorých nazbieral sedem bodov (2+5).

„Danny bol našou voľbou číslo jedna. Boli sme s ním v kontakte už v lete, a hoci sa vtedy rozhodol pre iný klub, stále sme ho sledovali a čakali, ako sa jeho situácia vyvinie. Je to veľký, silný a produktívny útočník, ktorý vie hrať na krídle aj na centri.

Vlani strelil vyše 40 gólov a nazbieral viac ako 80 bodov, takže veríme, že nám pomôže, keďže sa aktuálne trápime v koncovke,“ uviedol pre klubový web športový manažér HKM Lukáš Jurík.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hráči Zvolena sa radujú z gólu.
Hráči Zvolena sa radujú z gólu.
Zvolen hlási veľkú posilu. Do tímu prichádza kanadský útočník z Česka
dnes 14:06
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