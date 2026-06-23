Hokejové gény má z Ukrajiny. Zvolen získal All-Star útočníka zámorskej ligy

Brooklyn Kalmikov
Brooklyn Kalmikov (Autor: X/Maine Mariners)
TASR|23. jún 2026 o 14:07
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V uplynujej sezóne dostal šancu aj na farme Bostonu Bruins.

Slovenský hokejový klub HKM Zvolen angažoval kanadského útočníka Brooklyna Kalmikova. Účastník Tipsport ligy o tom v utorok informoval na svojej oficiálnej klubovej stránke.

Dvadsaťpäťročný Kalmikov dosiaľ pôsobil iba v zámorí, kde hrával v kluboch kanadskej juniorskej QMJHL či ECHL.

Do Zvolena príde z tímu Maine Mariners, dres ktorého si obliekal uplynulé tri sezóny. Počas nich sa stal historicky druhým najproduktívnejším hráčom organizácie a v uplynulých dvoch ročníkoch ho nominovali do ECHL All-Star tímu.

V nižšej zámorskej súťaži si pripísal celkom 284 štartov a 230 kanadských bodov za 92 gólov a 138 asistencií. V AHL odohral osem zápasov.

„Podľa hokejových skautov a analytikov ide o ofenzívne ladeného krídelníka. Medzi jeho najväčšie prednosti patrí mimoriadne vysoké hokejové IQ a skvelý cit pre situácie v útočnom pásme. Je to šikovný hráč s výborným pohybom, prácou s pukom a schopnosťou nájsť si voľný priestor na zakončenie,“ uvádza sa na webe Zvolena.

Jeho otcom je bývalý ukrajinský hokejista Konstantin Kalmikov, ktorého v roku 1996 draftovalo Toronto Maple Leafs. Profesionálnej kariére sa venoval štrnásť rokov.

Tipsport liga

Brooklyn Kalmikov
Brooklyn Kalmikov
Hokejové gény má z Ukrajiny. Zvolen získal All-Star útočníka zámorskej ligy
dnes 14:07
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