Zvolen posilnil kanadský útočník. Skúsenosti zbieral hlavne v zámorí

"Je to dynamický, pravoruký útočník s veľmi dobrou strelou," uviedol skaut zvolenského klubu Patrik Ryba pre hkmzvolen.sk.

ZVOLEN. Do kádra hokejistov HKM Zvolen pribudol Jarid Lukosevicius. Pre Kanaďana, ktorý 5. februára oslávi 29. narodeniny, bude Zvolen prvé európske pôsobisko.

Časť sezóny odoral aj v AHL v drese Belleville Senators. V 19 stretnutiach si pripísal 3 kanadské body (2+1).

"Je schopný hrať pravé aj ľavé krídlo. Sľubujeme si od neho, že zvýši našu efektivitu. O Jaridovi sme vedeli už dávnejšie, čakali sme na jeho kladné vyjadrenie.

Po rozhovore s naším trénerom Russellom sa rozhodol prísť do Európy a sme radi, že skončil u nás. Spolu s Fortinom typologicky zapadajú do štýlu, ktorý chce hrať náš tréner," povedal Ryba, ktorý dodal, že klub pracuje aj na angažovaní posily do defenzívy.