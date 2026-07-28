Poprad odštartoval prípravu s Hudáčkom i dvojicou Čechov. Musíme hrať múdro, hovorí tréner

Hokejisti HK Poprad odštartovali utorňajšími tréningami spoločnú prípravu na ľade pred sezónou 2026/2027.
Tréner Ladislav Čihák nemal k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo zámoria, ktorí sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa.
Nechýbalo však niekoľko nových akvizícii vrátane brankára Júliusa Hudáčeka, ktorý sa teší na návrat do slovenskej extraligy po 15 rokoch.
„Kamzíci“ vykorčuľovali na ľad tréningovej haly v dvoch skupinách a v takomto režime sa budú pripravovať aj počas prvého augustového týždňa.
Aktuálny káder HK Poprad:
Brankári: Filip Belányi, Július Hudáček
Obrancovia: Martin Bodák, Martin Nemčík, Ľubomír Malina, Bohumil Jank, Boris Brincko, Ján Marcinko, Martin Lefebvre
Útočníci: Michal Stanček, Jakub Urbánek, Peter Bjalončík, Alex Šotek, Peter Kundrik, Michael Vandas, Juraj Majdan, Markus Suchý, Adam Dvořák, Adam Cracknell, Andrew Calof, Tyler Coulter
Zatiaľ medzi nimi nefigurovalo kanadské kvarteto Martin Lefebvre, Adam Cracknell, Andrew Calof a Tyler Coulter, ktorí sa pripoja neskôr.
Do prípravy sme výrazne zapojili juniorov
„Máme na skúške útočníka a obrancu. Do prípravy sme výrazne zapojili juniorov, ktorých chcem vidieť na ľade.
Tento týždeň s nami trénujú piati a ďalší dostanú príležitosť neskôr,“ prezradil tréner Ladislav Čihák, ktorého čaká prvá sezóna na striedačke HK Poprad.
VIDEO: Tréner Ladislav Čihák o novej sezóne a hráčoch
Pred svojím prvým zahraničným angažmánom opatrne hovoril o cieľoch.
„Po rôznych skúsenostiach si už ciele nedávam, pretože môžete mať akýkoľvek cieľ, no potom sa vám zrania kľúčoví hráči a ste radi, že sa dostanete do play off.
Prípadne sa môže stať opak a hráčom sa vydarí sezóna a v play off pôjdu ďaleko. Základná časť je jedna vec a druhá je play off. Všetko bude záležať od zdravia hráčov a ich forme,“ poznamenal Čihák.
Program prípravných zápasov HK Poprad
Utorok, 18. augusta: Poprad - Katowice /18.00/
Štvrtok, 20. augusta: Katovice - Poprad /18.00/
Utorok, 25. augusta: Prešov - Poprad /18.00/
Piatok, 28. augusta: Poprad - Dunaújváros /19.00, Tatranský pohár/
Sobota, 29. augusta: Poprad - Humenné /19.00, Tatranský pohár/
Nedeľa, 30. augusta: Poprad - Trenčín /17.00, Tatranský pohár/
Utorok, 8. septembra: Žilina - Poprad /zatiaľ neurčený čas/
Štyridsaťpäťročný kormidelník doteraz pôsobil iba v Česku a na účinkovanie v slovenskej extralige sa teší.
Čihák: Chceme hrať aktívny hokej
„Mám k nej veľký rešpekt, pretože zo Slovenska do Česka často prišli výborní hráči. Veľa nám napovie už príprava a potom samotná liga. Môžu prísť rôzne krivky, no k samotnej lige mám veľký rešpekt.
Chceme hrať aktívny hokej, veľa forčekovať a byť nepríjemní. O slovenskej lige je známe, že sa hrá hore-dole.
Musíme sa však zamerať aj na defenzívu a hrať múdro. Dôležité bude vycítiť, kedy môžeme forčekovať a kedy skôr brániť,“ prezradil Čihák.
V kádri bude mať viacerých skúsených hráčov, ktorí by mali tím potiahnuť k úspešným výsledkom.
Zaujímavo vyznieva pohľad do bránkoviska, v ktorom bude s jednotkou z minulej sezóne Filipom Belányim pôsobiť skúsený Július Hudáček.
Na tlak som zvyknutý, hovorí Hudáček
„Počas uplynulých 15 rokov som hral v zahraničí, teraz som ostal doma. Sú to zaujímavé pocity, no teším sa z toho. Na tlak som zvyknutý a verím, že náročného diváka poteším hrou nielen ja, ale celé mužstvo.
Teším sa aj na atmosféry na štadiónoch. V prvom zápase hráme so Spišskou Novu Vsou a verím, že bude vypredané. V kádri ostalo veľa hráčov z minulej sezóny. Musíme sa pripraviť na ťažkú sezónu, keďže všetky tímy zbroja.
Myslím si, že to bude vyrovnaný ročník,“ poznamenal brankár, ktorý 9. augusta oslávi 38. narodeniny.
VIDEO: Július Hudáček
Do slovenskej extraligy sa vráti prvýkrát od roku 2011, v ktorom zavŕšil majstrovský hetrik s HC Košice.
O návrate môže hovoriť aj český obranca Bohumil Jank, ktorý hral za Lev Poprad a Tatranských Vlkov v sezóne 2011/2012.
VIDEO: Bohumil Jank
Slovenskú extraligu si vyskúša prvýkrát, za sebou má takmer šesťsto duelov v najvyššej českej súťaži.
Jank: Musíme ísť pokorne deň za dňom
„V Třinci vznikla určitá situácia, ktorú som musel vyriešiť. Keď sa mi ozvali Rišo Stehlík (športový manažér) a Ladislav Čihák, tak som veľmi nemal nad čím rozmýšľať.
Rýchlo sme sa dohodli na podmienkach. S trénerom Čihákom sa poznám niekoľko rokov. Mal som ho v Plzni aj v Hradci Králové a viem, aký systém vyžaduje.
Verím, že sa to fanúšikom bude páčiť. Prišiel som s najvyššími ambíciami, no musíme ísť pokorne deň za dňom a uvidíme, na čo to bude stačiť,“ poznamenal Jank.
Ostatné veci som zmietol zo stola, hovorí Dvořák
Novou tvárou v kádri HK Poprad je aj český útočník Adam Dvořák: „Keď mi volali z HK Poprad, tak som mal veľkú radosť z toho, ako to prebiehalo.
Všetko išlo rýchlo a hladko, ostatné veci som zmietol zo stola. Čaká ma nová krajina, nová liga. Mám z toho zdravý rešpekt, ale zároveň sa veľmi teším.
Snažím sa radšej nemať očakávania, no nechám na ľade to najlepšie zo seba. Verím, že fanúšikovia budú spokojní."
VIDEO: Adam Dvořák
Hráčov HK Poprad čaká sedem prípravných zápasov. V ich programe nechýba ani Tatranský pohár, ktorý napíše už svoju 79. kapitolu.
Domáci „kamzíci“ sa na ňom stretnú s Dunaújvárosom, Humenným a Trenčínom.