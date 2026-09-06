Nitra bola po dvoch tretinách blízko senzácie. Švédsky tím nakoniec potvrdil rolu favorita

Hokejová Liga majstrov - 2. kolo
HK Nitra - Växjö Lakers 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Góly: 33. Vitaloš (Chrenko, Hrnka) - 46. Henriksson (Gustafsson, Lindgren), 47. Cooper (Rafferty, Elvenes), 50. Elvenes (Cehlárik, Mäntykivi).
Rozhodcovia: Stano, Crman, - Stanzel, D. Konc ml. (všetci SR), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 2734
Nitra: Gadžiev - Stacha, Osburn, Mezei, Kalman, Botka, Vitaloš, Carmichael - Holešinský, Krištof, Paulovič - Jackson, Pollock, Lacka - Hrnka, Chrenko, Molnár - Lašš, Bajtek, Kováč - Michálik
Växjö: L. Persson - Aho, J. Persson, J. Suomi, Rafferty, Palme, Cooper, Lindgren - Elvenes, Rasmussen, Cehlárik - Gustafsson, Strandberg, Henriksson - E. Suomi, Mäntykivi, Levin - Nilsson, Anderberg, Kratz
Hokejisti HK Nitra prehrali aj vo svojom druhom vystúpení Ligy majstrov 2026/27. Úradujúci slovenský šampión viedol proti Växjö Lakers 1:0 zásluhou Martina Vitaloša, avšak semifinalista predošlého ročníka švédskej SHL otočil troma gólmi v treťom dejstve a vyhral pod Zoborom 3:1.
Za hostí si pripísal jednu asistenciu aj slovenský reprezentačný útočník Peter Cehlárik.
Súpermi „corgoňov“ budú najbližšie fínske kluby. Už vo štvrtok nastúpia Nitrania na ľade zdolaného finalistu uplynulého ročníka fínskej Liigy - KooKoo Kouvula.
VIDEO: Čaládi hodnotil zápas
O dva dni neskôr vyzvú SaiPu Lappeenranta. V októbri vycestujú na ľad Fribourgu Gotteron - majstra švajčiarskej ligy.
Zverenci trénera Erika Čaládiho uzavrú základnú časť LM pod Zoborom 13. októbra do tretice proti švédskemu BK Rögle.
Priebeh zápasu
I. tretina
Nitrania mali diametrálne odlišný vstup do zápasu ako v piatok proti majstrovi Švédska. „Corgoni“ zachytili úvod a v prvom dejstve boli vyrovnaným súperom Växjö.
Šance mali na domácej strane Hrnka i Osburn, ale bez gólového efektu. Dobre sa chytil aj brankár Gadžiev, ktorý podržal Nitru v 16. minúte zákrokom lapačkou po strele Gustafssona.
II. tretina
Prostredná časť patrila slovenskému šampiónovi. Nitrania boli nebezpečnejším mužstvom, za čo im bol odmenou aj vedúci gól.
Po premárnených šanciach Pauloviča, Molnára či Krištofa dokázal dobrú prácu Chrenka zúročiť presnou strelou spomedzi kruhov Vitaloš.
Nitru však mohlo mrzieť, že si nevypracovala aspoň dvojgólový náskok, čo sa napokon ukázalo ako kľúčové.
III. tretina
Domáci prišli o vedenie na začiatku tretieho dejstva po góloch Henrikssona a Coopera. Pred zásahom druhého menovaného zahodil samostatný únik Paulovič.
Slabá nitrianska efektivita zaúradovala v 48. minúte, keď spálil tutovku Chrenko po bekhendovej prihrávke od Hrnku.
Krutý trest prišiel vzápätí, keď Växjö odskočilo na rozdiel dvoch gólov zásluhou Elvenesa po asistencii Cehlárika.
Nitra sa už otriasť nedokázala a body v sľubne vyvíjajúcom sa zápase nezískala.
Hlasy po zápase
Erik Čaládi, tréner Nitry: „Myslím si, že môžeme byť hrdí na chalanov. Odohrali výborný zápas. Už nejakým spôsobom vedeli, do čoho idú. Ukázali obrovskú túžbu po víťazstve, škoda, že to nevyšlo. V niektorých momentoch sme boli lepší tím, mali sme lepší pohyb. Prvá tretina výborná, dohrávali sme súboje, v druhej sme v tom pokračovali a dali sme gól. To momentum sme mali na svojej strane, mali sme šance, ale v tretej tretine sa to otočilo.“
Peter Cehlárik, útočník Växjö: „Celý trip sme začali nanič, hlavne začiatok toho zápasu v Mannheime. Mali sme k tomu míting a chceli sme sa vrátiť k našej hre. Nitra hrala fyzicky, s energiou doma nám to sťažili. Dokázali sme sa vrátiť späť v tretej tretine a vyhrať zápas. Je tu celkom väčšie ihrisko a je vidno, že Nitra chce byť v súbojoch. Niekedy nám zdvojovali hráčov na puku, čím nám to sťažovali. Fyzicky to bolo dosť náročné, klobúk dolu pred nimi, s akou energiou prišli. Som rád, že sme to dokázali otočiť.“
Martin Vitaloš, obranca Nitry, autor gólu: „Verím, že budeme takto stále napredovať. Že vo Fínsku bude herný prejav ešte lepší, ešte viac sebavedomejší. Dnes aj fanúšikovia mohli vidieť rozdiel oproti piatku, že sme sa nebáli hrať dopredu, pýtať si puky, korčuľovať s nimi a nahrávať ich rýchlejšie. Verím, že sa tomuto kvalitnejšiemu európskemu hokeju prispôsobíme.“
Björn Hellkvist, tréner Växjö: „Myslím, že sme začali trochu roztrasene. V piatok sme mali v Mannheime naozaj veľmi ťažký večer a myslím, že nás to trochu poznačilo. Ale čím ďalej zápas pokračoval, tým viac sme sa upokojili a neskôr sme už hrali s väčším prehľadom. A nakoniec si myslím, že sme si víťazstvo zaslúžili, ale chcem zároveň pochváliť Nitru za tento zápas, pretože hrali naozaj tvrdo, mojich hráčov doviedli až na hranicu zúfalstva a odviedli dobrú prácu.“