Nitra bola po dvoch tretinách blízko senzácie. Švédsky tím nakoniec potvrdil rolu favorita

Na snímke zľava Filip Bajtek (Nitra) a Eddie Levin (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
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Na snímke zľava Filip Bajtek (Nitra) a Eddie Levin (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|6. sep 2026 o 19:16
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Úradujúci slovenský majster viedol 1:0.

Hokejová Liga majstrov - 2. kolo

HK Nitra - Växjö Lakers 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Góly: 33. Vitaloš (Chrenko, Hrnka) - 46. Henriksson (Gustafsson, Lindgren), 47. Cooper (Rafferty, Elvenes), 50. Elvenes (Cehlárik, Mäntykivi).

Rozhodcovia: Stano, Crman, - Stanzel, D. Konc ml. (všetci SR), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 2734

Nitra: Gadžiev - Stacha, Osburn, Mezei, Kalman, Botka, Vitaloš, Carmichael - Holešinský, Krištof, Paulovič - Jackson, Pollock, Lacka - Hrnka, Chrenko, Molnár - Lašš, Bajtek, Kováč - Michálik

Växjö: L. Persson - Aho, J. Persson, J. Suomi, Rafferty, Palme, Cooper, Lindgren - Elvenes, Rasmussen, Cehlárik - Gustafsson, Strandberg, Henriksson - E. Suomi, Mäntykivi, Levin - Nilsson, Anderberg, Kratz

Hokejisti HK Nitra prehrali aj vo svojom druhom vystúpení Ligy majstrov 2026/27. Úradujúci slovenský šampión viedol proti Växjö Lakers 1:0 zásluhou Martina Vitaloša, avšak semifinalista predošlého ročníka švédskej SHL otočil troma gólmi v treťom dejstve a vyhral pod Zoborom 3:1.

Za hostí si pripísal jednu asistenciu aj slovenský reprezentačný útočník Peter Cehlárik.

Súpermi „corgoňov“ budú najbližšie fínske kluby. Už vo štvrtok nastúpia Nitrania na ľade zdolaného finalistu uplynulého ročníka fínskej Liigy - KooKoo Kouvula.

VIDEO: Čaládi hodnotil zápas

O dva dni neskôr vyzvú SaiPu Lappeenranta. V októbri vycestujú na ľad Fribourgu Gotteron - majstra švajčiarskej ligy.

Zverenci trénera Erika Čaládiho uzavrú základnú časť LM pod Zoborom 13. októbra do tretice proti švédskemu BK Rögle.

Priebeh zápasu

I. tretina

Nitrania mali diametrálne odlišný vstup do zápasu ako v piatok proti majstrovi Švédska. „Corgoni“ zachytili úvod a v prvom dejstve boli vyrovnaným súperom Växjö.

Šance mali na domácej strane Hrnka i Osburn, ale bez gólového efektu. Dobre sa chytil aj brankár Gadžiev, ktorý podržal Nitru v 16. minúte zákrokom lapačkou po strele Gustafssona.

II. tretina

Prostredná časť patrila slovenskému šampiónovi. Nitrania boli nebezpečnejším mužstvom, za čo im bol odmenou aj vedúci gól.

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - Växjö Lakers HC (Liga majstrov, 2. kolo)
Na snímke zľava Brett Pollock (Nitra) a Eddie Levin (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
Na snímke zľava Dennis Rasmussen (Växjö) a Adrián Holešinský (Nitra) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
Na snímke zľava Tomáš Hrnka (Nitra) a Brogan Rafferty (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
Na snímke zľava Brogan Rafferty (Växjö) a Tomáš Chrenko (Nitra) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
9 fotografií
Na snímke zľava Ludvig Persson (Växjö) a Robby Jackson (Nitra) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.Na snímke zľava Tomáš Chrenko (Nitra) a Leo Sahlin Wallenius (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.Na snímke zľava Marko Stacha (Nitra) a Matias Mantykivi (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.Na snímke zľava Filip Bajtek (Nitra) a Eddie Levin (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.Na snímke zľava Michal Krištof (Nitra) a Leo Sahlin Wallenius (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.

Po premárnených šanciach Pauloviča, Molnára či Krištofa dokázal dobrú prácu Chrenka zúročiť presnou strelou spomedzi kruhov Vitaloš.

Nitru však mohlo mrzieť, že si nevypracovala aspoň dvojgólový náskok, čo sa napokon ukázalo ako kľúčové.

III. tretina

Domáci prišli o vedenie na začiatku tretieho dejstva po góloch Henrikssona a Coopera. Pred zásahom druhého menovaného zahodil samostatný únik Paulovič.

Slabá nitrianska efektivita zaúradovala v 48. minúte, keď spálil tutovku Chrenko po bekhendovej prihrávke od Hrnku.

Krutý trest prišiel vzápätí, keď Växjö odskočilo na rozdiel dvoch gólov zásluhou Elvenesa po asistencii Cehlárika.

Nitra sa už otriasť nedokázala a body v sľubne vyvíjajúcom sa zápase nezískala. 

Hlasy po zápase

Erik Čaládi, tréner Nitry: „Myslím si, že môžeme byť hrdí na chalanov. Odohrali výborný zápas. Už nejakým spôsobom vedeli, do čoho idú. Ukázali obrovskú túžbu po víťazstve, škoda, že to nevyšlo. V niektorých momentoch sme boli lepší tím, mali sme lepší pohyb. Prvá tretina výborná, dohrávali sme súboje, v druhej sme v tom pokračovali a dali sme gól. To momentum sme mali na svojej strane, mali sme šance, ale v tretej tretine sa to otočilo.“

Peter Cehlárik, útočník Växjö: „Celý trip sme začali nanič, hlavne začiatok toho zápasu v Mannheime. Mali sme k tomu míting a chceli sme sa vrátiť k našej hre. Nitra hrala fyzicky, s energiou doma nám to sťažili. Dokázali sme sa vrátiť späť v tretej tretine a vyhrať zápas. Je tu celkom väčšie ihrisko a je vidno, že Nitra chce byť v súbojoch. Niekedy nám zdvojovali hráčov na puku, čím nám to sťažovali. Fyzicky to bolo dosť náročné, klobúk dolu pred nimi, s akou energiou prišli. Som rád, že sme to dokázali otočiť.“

Martin Vitaloš, obranca Nitry, autor gólu: „Verím, že budeme takto stále napredovať. Že vo Fínsku bude herný prejav ešte lepší, ešte viac sebavedomejší. Dnes aj fanúšikovia mohli vidieť rozdiel oproti piatku, že sme sa nebáli hrať dopredu, pýtať si puky, korčuľovať s nimi a nahrávať ich rýchlejšie. Verím, že sa tomuto kvalitnejšiemu európskemu hokeju prispôsobíme.“

Björn Hellkvist, tréner Växjö: „Myslím, že sme začali trochu roztrasene. V piatok sme mali v Mannheime naozaj veľmi ťažký večer a myslím, že nás to trochu poznačilo. Ale čím ďalej zápas pokračoval, tým viac sme sa upokojili a neskôr sme už hrali s väčším prehľadom. A nakoniec si myslím, že sme si víťazstvo zaslúžili, ale chcem zároveň pochváliť Nitru za tento zápas, pretože hrali naozaj tvrdo, mojich hráčov doviedli až na hranicu zúfalstva a odviedli dobrú prácu.“

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