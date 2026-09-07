Uverili, že sa to vyhrá samo. Nitra sa zlepšila, no doplatila na uspokojenie

Na snímke zľava Ludvig Persson (Växjö) a Robby Jackson (Nitra) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers 6. septembra 2026 v Nitre. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - hokej - druhé - kolo - základná - časť - Liga - majstrov - LM - NRX
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Na snímke zľava Ludvig Persson (Växjö) a Robby Jackson (Nitra) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers 6. septembra 2026 v Nitre. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - hokej - druhé - kolo - základná - časť - Liga - majstrov - LM - NRX (Autor: TASR)
TASR|7. sep 2026 o 09:39
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Prestali sme korčuľovať, boli sme nedôrazní, hodnotil Vitaloš.

Hokejová Nitra má za sebou prvé dve konfrontácie s top európskou úrovňou v rámci nového ročníka Ligy majstrov.

V nedeľu proti Växjö Lakers to bol však diametrálne odlišný výkon zverencov Erika Čaládiho v porovnaní s piatkovým zápasom proti Skelleftea AIK (1:6).

Nitrania boli dokonca v prostrednej časti hry lepším tímom na ľade ako súper, avšak nedokázali v nej streliť viac ako gól, čo Växjö nemilosrdne potrestalo v treťom dejstve a vyhralo pod Zoborom 3:1.

Nitra v prvom stretnutí pôsobila na začiatku ustráchane a dovolila úradujúcemu švédskemu šampiónovi až príliš veľa komfortu.

Bola to však iná Nitra, ktorá vykorčuľovala na ľad v nedeľu. Pôsobila sebavedomejšie, odhodlanejšie a už v prvej tretine dokázala držať krok so semifinalistom švédskej SHL.

VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Växjö

„Ten piatkový zápas, to bolo také... Všetci boli ustráchaní, 90 percent z nás hralo prvýkrát v Lige majstrov. Bol tam veľký stres a aj ten celkový herný prejav bol taký kostrbatý.

Aj keby sme hrali proti nejakému extraligovému mužstvu, tak s takým sebavedomím by sme pravdepodobne neuspeli. Teraz to bol o dosť lepší výkon, v ofenzíve aj v defenzívne, ale stále rozhodujú detaily,“ uviedol nitriansky obranca Martin Vitaloš.

Slovenský zástupca gradoval svoj výkon a v druhej tretine mal viacero šancí skórovať. Tutovky v podaní Mateja Pauloviča, Ondreja Molnára či Michala Krištofa však zostali nevyužité.

Domáce publikum rozjasal až v 33. minúte práve Vitaloš a zariadil Nitre vedenie. Växjö sa však nakoplo v tretej časti a troma gólmi v priebehu necelých piatich minút rozbilo sebavedomie Nitranov.

VIDEO: Čaládi hodnotil zápas

„Corgoňom“ sa zopakoval scenár z piatka, keď na začiatku tretej tretiny definitívne sériou troch gólov stratili kontakt so Skellefteou.

Domáci proti Växjö cítili šancu na úspech, avšak podľa Vitaloša prišlo uspokojenie: „Dnes sme možno až moc uverili, že už sa to nejak samo vyhrá. Proste nejak ten čas ubehne, že už nedajú tie góly a prestali sme korčuľovať a už sme boli nedôrazní v obrane.

Nebrali sme si hráčov na starosti a dávali sme im viac priestoru, samozrejme, títo chlapci zo švédskej ligy to vedeli rýchlo využiť.“

Čaládi vidí vo výkone svojho tímu postupný progres. Zatiaľ čo proti Skelleftee zaznamenali Nitrania iba 12 streleckých pokusov do priestoru bránky, v súboji s Växjö ich bolo raz toľko.

My sme sa zlepšovali aj v zápase so Skellefteou, takže už tam hráči pochopili, že je to hokej, že sú tam dve brány, jeden puk. Že je to taký hokej ako v lige a je to len jeho rýchlejší level. Urobili sme tri chyby a dostali sme tri góly. Hokej je hra chýb, bohužiaľ, urobili sme ich a súper z toho dal góly,“ poznamenal 38-ročný kormidelník Nitry.

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - Växjö Lakers HC (Liga majstrov, 2. kolo)
Na snímke zľava Brett Pollock (Nitra) a Eddie Levin (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
Na snímke zľava Dennis Rasmussen (Växjö) a Adrián Holešinský (Nitra) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
Na snímke zľava Tomáš Hrnka (Nitra) a Brogan Rafferty (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
Na snímke zľava Brogan Rafferty (Växjö) a Tomáš Chrenko (Nitra) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
9 fotografií
Na snímke zľava Ludvig Persson (Växjö) a Robby Jackson (Nitra) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.Na snímke zľava Tomáš Chrenko (Nitra) a Leo Sahlin Wallenius (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.Na snímke zľava Marko Stacha (Nitra) a Matias Mantykivi (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.Na snímke zľava Filip Bajtek (Nitra) a Eddie Levin (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.Na snímke zľava Michal Krištof (Nitra) a Leo Sahlin Wallenius (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.

Súpermi „corgoňov“ budú najbližšie fínske kluby. Už vo štvrtok nastúpia Nitrania na ľade zdolaného finalistu uplynulého ročníka tamojšej Liigy - KooKoo Kouvula. O dva dni neskôr vyzvú SaiPu Lappeenranta.

„Fínsky hokej je viac defenzívny. Skôr sa tam hrá ´trap´ alebo taká pasca v strednom pásme. Uvidíme však s čím prídu. Musíme sa nachystať na obidva scenáre – či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a znovu, verím, že takto nastúpime ako dnes a uvidíme, čo to prinesie,“ uzavrel Čaládi.

Čo však budú musieť Nitrania zmeniť do ďalších duelov je efektivita v zakončení. Dva zápasy bez gólu útočníka sú slabou vizitkou pre ofenzívnych hráčov, keďže v piatok skóroval obranca Marko Stacha a v nedeľu bol jediným strelcom Nitry jeho dlhoročný defenzívny „parťák“ Vitaloš.

„Na každého príde čas a ja verím, že chlapci pretrhnú tie suchoty vo Fínsku a tam sa naši útočníci rozbehnú,“ vyjadril presvedčenie 26-ročný zadák.

Tabuľka Ligy majstrov

Liga majstrov

    Na snímke zľava Ludvig Persson (Växjö) a Robby Jackson (Nitra) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers 6. septembra 2026 v Nitre. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - hokej - druhé - kolo - základná - časť - Liga - majstrov - LM - NRX
    Na snímke zľava Ludvig Persson (Växjö) a Robby Jackson (Nitra) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers 6. septembra 2026 v Nitre. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - hokej - druhé - kolo - základná - časť - Liga - majstrov - LM - NRX
    Uverili, že sa to vyhrá samo. Nitra sa zlepšila, no doplatila na uspokojenie
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