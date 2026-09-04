Nitra začala svoje účinkovanie v Lige majstrov. Proti švédskemu majstrovi sa držala dve tretiny

Na snímke radosť hráčov Skellefteå po úvodnom góle.
Fotogaléria (9)
Na snímke radosť hráčov Skellefteå po úvodnom góle. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|4. sep 2026 o 20:15
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Jediný gól zaznamenal Stacha.

Hokejová Liga majstrov - 1. kolo

HK Nitra - Skelleftea AIK 1:6 (0:2, 0:0, 1:4)

Góly: 49. Stacha (Holešinský, Osburn) - 5. Fasching (Pudas, V. Lindberg), 16. Johnson (Lindberg, Johansson), 42. Vuollet (Pudas, Johnson), 47. Aagard (O. Lindberg, A. Lundberg), 47. Hugg (O. Lindberg), 55. V. Lindberg (Johnson, Pudas).

Rozhodcovia: Stano, Krajčík - Durmis, Jedlička (všetci SR), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 3204

Nitra: Marinov - Stacha, Osburn, Mezei, Valent, Botka, Vitaloš, Bača - Holešinský, Krištof, Paulovič - Jackson, Pollock, Lacka - Lašš, Chrenko, Molnár - Bajtek, Hrnka, Kováč - Sisík

Skelleftea: Lampinen - Lundberg, Johansson, Pudas, M. Forsfjäll, Bergqvist, Grahn, Haara - Hugg, O. Lindberg, Aagaard Hansen - V. Lindberg, Lindholm, Fasching - Vuollet, Stjernborg, A. Johnson - J. Johnson, Z. Forsfjäll, Davidson - Nordlund

Hokejisti HK Nitra prehrali vo svojom úvodnom vystúpení Ligy majstrov s úradujúcim švédskym majstrom Skelleftea AIK 1:6.

Najbližším súperom Nitry bude v nedeľu na domácom ľade ďalší švédsky klub Växjô Lakers.

Súpermi slovenského šampióna budú ešte vonku fínske kluby KooKoo, SaiPa a švajčiarsky Fribourg Gotteron.

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - Skellefteå AIK (Liga majstrov, 1. kolo)
Na snímke zľava Brett Pollock (Nitra) a Rasmus Bergqvist (Skellefteå) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.
Na snímke zľava Rasmus Bergqvist (Skellefteå) a Dario Lass (Nitra) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.
Na snímke zľava Robby Jackson (Nitra) a Rasmus Bergqvist (Skellefteå) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.
Na snímke zľava Zachary Osburn (Nitra) a Frans Haara (Skellefteå) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.
9 fotografií
Na snímke zľava Tomáš Chrenko (Nitra) a Par Lindholm (Skellefteå) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.Na snímke zľava Michal Krištof (Nitra) a Jonathan Pudas (Skellefteå) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.Na snímke zľava Peter Valent (Nitra) a Jonathan Johnson (Skellefteå) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.Na snímke radosť hráčov Skellefteå po úvodnom góle v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.Na snímke zľava Tomáš Hrnka (Nitra) a Jonathan Pudas (Skellefteå) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.

Zverenci trénera Erika Čaládiho uzavrú základnú časť LM na svojom ľade proti BK Rögle.

Priebeh zápasu

I. tretina

Prvá tretina ukázala výrazný kvalitatívny rozdiel medzi súpermi. Nitrania nestíhali držať tempo so švédskymi protivníkmi a v 16. minúte prehrávali 0:2.

Ako prvý prekonal Marinova v 5. minúte americký útočník Fasching, po ňom skóroval aj Johnson. Po prvej časti viedla Skelleftea 14:1 v štatistike striel na bránu.

II. tretina

Hra sa vyrovnala v prostrednej časti, keď už prišli aj šance na strane slovenského majstra. Najväčšiu mal počas presilovej hry Jackson, ktorý pálil po priťuknutí od Pollocka, ale iba do brankára Lampinena.

III. tretina

Definitívne zlomili odpor Nitry rýchle tri góly na začiatku tretieho dejstva. Postupne sa presadili Vuollet, Aagard a Hugg.

Čestný zásah „corgoňov“ zaznamenal strelou spoza obrancu Stacha. Nitra mala šance aj na ďalšie góly, avšak v zakončení neuspeli znovu Stacha ani Chrenko.

Šiesty puk za chrbát Marinova poslal Valter Lindberg.

Hlasy po zápase

Erik Čaládi, tréner Nitry: „Myslím si, že v zápase sme sa zlepšovali. Prvá tretina nebola ideálna, mali sme len jednu strelu na bránku. Mohli sme sa trochu viac tlačiť do nej, mať viac streľby, možnože by sme ožili. Potom sme dostali gól a trochu nás to zaseklo. Tá úroveň bola od súpera naozaj vysoká. Po dvoch tretinách za stavu 0:2 bol zápas otvorený, v tretej sme dostali góly, čo bola škoda.“

Marko Stacha, obranca Nitry a autor gólu: „Bol to hlavne zo začiatku pomerne veľký skok oproti prípravným zápasom, ktoré sme hrali. Osobne poviem, že som sa postupne tomu tempu začal prispôsobovať a verím, že v nedeľu to už nebude taký veľký skok a bude to lepšie.“

Daniel Hermansson, tréner Skelleftea AIK: „Celkovo si myslím, že sme podali dobrý výkon. Prvá tretina bola výborná, druhá bola trochu kolísavá. Myslím, že v druhej tretine sme možno trochu stratili koncentráciu, ale na začiatku tretej sme strelili góly a tým sa zápas v podstate rozhodol. Takže som dnes so svojím tímom naozaj spokojný.“

Tabuľka Ligy majstrov

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