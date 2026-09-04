Nitra začala svoje účinkovanie v Lige majstrov. Proti švédskemu majstrovi sa držala dve tretiny

Hokejová Liga majstrov - 1. kolo
HK Nitra - Skelleftea AIK 1:6 (0:2, 0:0, 1:4)
Góly: 49. Stacha (Holešinský, Osburn) - 5. Fasching (Pudas, V. Lindberg), 16. Johnson (Lindberg, Johansson), 42. Vuollet (Pudas, Johnson), 47. Aagard (O. Lindberg, A. Lundberg), 47. Hugg (O. Lindberg), 55. V. Lindberg (Johnson, Pudas).
Rozhodcovia: Stano, Krajčík - Durmis, Jedlička (všetci SR), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 3204
Nitra: Marinov - Stacha, Osburn, Mezei, Valent, Botka, Vitaloš, Bača - Holešinský, Krištof, Paulovič - Jackson, Pollock, Lacka - Lašš, Chrenko, Molnár - Bajtek, Hrnka, Kováč - Sisík
Skelleftea: Lampinen - Lundberg, Johansson, Pudas, M. Forsfjäll, Bergqvist, Grahn, Haara - Hugg, O. Lindberg, Aagaard Hansen - V. Lindberg, Lindholm, Fasching - Vuollet, Stjernborg, A. Johnson - J. Johnson, Z. Forsfjäll, Davidson - Nordlund
Hokejisti HK Nitra prehrali vo svojom úvodnom vystúpení Ligy majstrov s úradujúcim švédskym majstrom Skelleftea AIK 1:6.
Najbližším súperom Nitry bude v nedeľu na domácom ľade ďalší švédsky klub Växjô Lakers.
Súpermi slovenského šampióna budú ešte vonku fínske kluby KooKoo, SaiPa a švajčiarsky Fribourg Gotteron.
Zverenci trénera Erika Čaládiho uzavrú základnú časť LM na svojom ľade proti BK Rögle.
Priebeh zápasu
I. tretina
Prvá tretina ukázala výrazný kvalitatívny rozdiel medzi súpermi. Nitrania nestíhali držať tempo so švédskymi protivníkmi a v 16. minúte prehrávali 0:2.
Ako prvý prekonal Marinova v 5. minúte americký útočník Fasching, po ňom skóroval aj Johnson. Po prvej časti viedla Skelleftea 14:1 v štatistike striel na bránu.
II. tretina
Hra sa vyrovnala v prostrednej časti, keď už prišli aj šance na strane slovenského majstra. Najväčšiu mal počas presilovej hry Jackson, ktorý pálil po priťuknutí od Pollocka, ale iba do brankára Lampinena.
III. tretina
Definitívne zlomili odpor Nitry rýchle tri góly na začiatku tretieho dejstva. Postupne sa presadili Vuollet, Aagard a Hugg.
Čestný zásah „corgoňov“ zaznamenal strelou spoza obrancu Stacha. Nitra mala šance aj na ďalšie góly, avšak v zakončení neuspeli znovu Stacha ani Chrenko.
Šiesty puk za chrbát Marinova poslal Valter Lindberg.
Hlasy po zápase
Erik Čaládi, tréner Nitry: „Myslím si, že v zápase sme sa zlepšovali. Prvá tretina nebola ideálna, mali sme len jednu strelu na bránku. Mohli sme sa trochu viac tlačiť do nej, mať viac streľby, možnože by sme ožili. Potom sme dostali gól a trochu nás to zaseklo. Tá úroveň bola od súpera naozaj vysoká. Po dvoch tretinách za stavu 0:2 bol zápas otvorený, v tretej sme dostali góly, čo bola škoda.“
Marko Stacha, obranca Nitry a autor gólu: „Bol to hlavne zo začiatku pomerne veľký skok oproti prípravným zápasom, ktoré sme hrali. Osobne poviem, že som sa postupne tomu tempu začal prispôsobovať a verím, že v nedeľu to už nebude taký veľký skok a bude to lepšie.“
Daniel Hermansson, tréner Skelleftea AIK: „Celkovo si myslím, že sme podali dobrý výkon. Prvá tretina bola výborná, druhá bola trochu kolísavá. Myslím, že v druhej tretine sme možno trochu stratili koncentráciu, ale na začiatku tretej sme strelili góly a tým sa zápas v podstate rozhodol. Takže som dnes so svojím tímom naozaj spokojný.“