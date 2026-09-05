Stacha dal gól s rozrezanou nohou. Nitra prehrala s európskou elitou a fanúšikovia ostali stáť

Hokejisti Nitry majú za sebou prvú tohtoročnú konfrontáciu v rámci prestížnej Ligy majstrov.
„Corgoni“ dostali dlhotrvajúci potlesk od svojich fanúšikov napriek jasnej prehre s úradujúcim švédskym majstrom Skelleftea AIK 1:6. Nitrianskemu trénerovi Erikovi Čaládimu nepokazil dojem z tohto súboja výsledok proti jednému z top európskych tímov.
Domácemu obrancovi Markovi Stachovi zas strelený gól aspoň zmiernil bolesť, ktorú prežíval po tom, čo mu súper korčuľou preťal oblasť pod lýtkom.
Kosť, krv a dve trestné minúty
Nepríjemný moment pre autora jediného nitrianskeho gólu prišiel v 14. minúte duelu, keď Nitra prehrávala 0:1.
Stacha za vlastnou bránou spadol na ľad. Po súboji však okamžite vstal, najskôr vyštartoval smerom k striedačke, keď si však všimol tržnú ranu od korčule protihráča, zamieril rovno do kabíny.
Kuriózne bolo, že dvere na zadnom mantineli si otvoril počas hry, ktorá síce prebiehala už na opačnej strane klziska, ale podľa pravidiel dostal nitriansky tím dvojminútový trest za zdržovanie.
VIDEO: Zostrih zápasu HK Nitra - Skelleftea AIK
Skelleftea navyše počas presilovky skórovala.
„Zacítil som, že som to dostal nad korčuľu, tam, kde nie je chránené. Keď som sa pozrel a uvidel som si kosť a krv, tak si hovorím, že ani mi nenapadlo ísť na striedačku, ale rovno do šatne. Takže ospravedlňujem sa chalanom za dve minúty, ale asi by som konal rovnako aj teraz. Ani som nevedel, že také pravidlo existuje,“ povedal Stacha.
Ten zápas ma veľmi bavil
Do zápasu ho napriek tržnej rane vrátila vôľa pokračovať v meraní síl so špičkovým európskym tímom: „Ten zápas ma veľmi bavil, dlho som sa na naň tešil. Zostal som taký dosť smutný, keď som si rozrezal tú nohu a ani som nevedel, či sa budem môcť vrátiť.
Potom som sa bavil s doktorom a on povedal, že keď tak sa to zašije znova po zápase, čo sme aj spravili a som rád, že som mohol dohrať do konca. Zajtra idem na kontrolu k doktorovi a uvidíme, čo zvolíme v nedeľu a verím, že budem na ľade.“
Nitra po úvodnej tretine prehrávala v štatistike striel na bránku 1:14. Súperovi sa dokázala herne priblížiť v prostrednej časti, keď udržala výsledok 0:2 a mala šance dostať sa späť do zápasu.
„Skelleftea nám toho v prvej tretine veľa nedovolila. Neviem, či to bola nedôvera v seba, ale aj ten level bol vysoký. Rýchlosť, akú sme ešte nezažili. Zápas je však za nami a som presvedčený, že sa zlepšíme,“ poznamenal Čaládi, ktorého tím definitívne stratil šance na začiatku tretieho dejstva.
Skóre navýšil švédsky súper troma gólmi v priebehu necelých šiestich minút.
„Snažili sme sa v zápase zlepšovať, čo sa nám aj darilo. Ešte za stavu 0:2 to bolo otvorené. V tretej tretine sme dostali góly, čo bola škoda, pretože mužstvo si verilo a chcelo uhrať dobrý výsledok,“ vyjadril sa nitriansky kouč, ktorého potešil v 49. minúte navrátilec do zostavy Stacha.
Trénujem to od prvého dňa prípravy
Dvadsaťštyriročný obranca svoju chuť dohrať duel neľutoval a bol autorom prvého gólu „corgoňov“ po návrate medzi európsku elitu, na ktorý Nitrania čakali od sezóny 2016/2017.
Stacha sa presadil strelou spoza hráča, ktorá na prvý pohľad vyzerala nenápadne, ako však jeden z pilierov domácej defenzívy vyhlásil, išlo o vedomú činnosť: „Trénujem to. Bavil som sa s hlavným trénerom na začiatku, že aj on z pozície súperovho trénera Michaloviec v play off proti nám videl, že čo by som mohol zlepšiť alebo v čom som nebezpečný.
Hovorili sme presne o tejto situácii, že on ma vidí ako najnebezpečnejšieho hráča z Nitry v tejto situácii smerom do útoku. Od prvého dňa prípravy to trénujem po každom tréningu aspoň 5-10 minút. Som rád, že sa mi práca vypláca a ukazuje sa, že sa v tom cítim komfortnejšie.“
Trochu mi to pripomínalo futbal
Po stretnutí sa tradične respondenti na oboch stranách pristavili pri atmosfére zápasu.
„Veľmi sa mi to páčilo, naozaj skvelé. Trochu mi to pripomínalo futbal s tými bubnami a neustálym spevom. Milujem to,“ povedal útočník hostí Andreas Johnson. Svojich fanúšikov neopomenuli ani domáci, ktorí si užili dve ďakovačky a skandovanie ešte desiatky minút po záverečnom hvizde.
„Boli naozaj skvelí a som rád, že môžeme zažiť aj takýchto súperov s nimi a je to pre nich zážitok. Prvých desať minút som nepočul spoluhráča vedľa seba na striedačke, takže to je naozaj krásne a to sú tie momenty, pre ktoré sa oplatí hrať hokej, čo je špeciálne tu v Nitre,“ uzavrel Stacha.