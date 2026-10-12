Nitra potrebuje veľký výkon v Lige majstrov. Pevne verím, že ich doma prekvapíme, znie z klubu

Hokejisti Nitry majú za sebou najvydarenejší duel v novej sezóne Tipsport ligy. Rozbehnutých „rysov“ zo Spišskej Novej Vsi zdolali v nedeľu na domácom ľade 3:0 a od výkonu so Spišiakmi sa budú chcieť podľa obrancu Martina Vitaloša odraziť v rozhodujúcom súboji Ligy majstrov.
Úradujúceho slovenského šampióna čaká v utorok pod Zoborom záverečný zápas, v ktorom potrebujú „corgoni“ zvíťaziť nad švédskym Rögle BK, aby mali šancu predstaviť sa v osemfinále prestížnej súťaže.
Nitra nezačala sezónu podľa svojich predstáv. V domácej súťaži jej pred nedeľným zápasom 10. kola proti Spišiakom patrilo predposledné 11. miesto so šiestimi bodmi.
Diametrálne odlišný výkon od predošlých ligových vystúpení podali Nitrania proti mužstvu z východu Slovenska.
Presne takýto zápas sme potrebovali
Duel kontrolovali od úvodu do konca a v každej tretine skórovali raz. Vydarenú premiéru má za sebou aj americký brankár Matt Jurusik, ktorý posilnil Nitru počas minulého týždňa.
„Máme za sebou veľmi dobrý zápas. Bolo vidieť extrémny rozdiel medzi predošlými zápasmi a týmto. Všetci piati sme výborne hrali v defenzíve, nemotali sme sa s pukom v obrannom pásme. Hrali sme jednoduchý, ale účelný hokej.
Spišská sa nedostávala do vyložených šancí a hrali sme zodpovedne 60 minút. Presne takýto zápas sme potrebovali, aby sme sa nejako naštartovali a získali dôveru každý sám v seba,“ uviedol Vitaloš v rozhovore pre TASR.
Jediný slovenský zástupca v Lige majstrov je v pozícii, keď stále môže postúpiť medzi 16 najlepších tímov.
V predošlých piatich stretnutiach doma podľahli Nitrania na úvod švédskym klubom AIK Skelleftea (1:6) a Växjö Lakers (1:3).
Liga majstrov 2026/27
Utorok 13. októbra, TIPOSBET Aréna, Nitra
18:00 HK Nitra - Rögle BK
Rozhodujú: Crman, Krajčík - Durmis, Stanzel (všetci SR)
Neskôr vo Fínsku prekvapivo dvakrát zvíťazili na ľade KooKoo Kouvola (4:1) a SaiPa Lappeenranta (3:2 pp).
Výrazne sa mohli priblížiť k postupu v prípade triumfu na ľade Fribourgu Gotteron, kde však „corgoni“ prehrali vysoko 1:6. Duel rozhodla až tretia tretina, v ktorej švajčiarsky majster trikrát skóroval.
Okrem triumfu nad švédskym Rögle potrebujú zverenci trénera Erika Čaládiho aj priaznivé výsledky súperov nad nimi.
Aktuálne je nitriansky tím v tabuľke osemnásty s piatimi bodmi, o bod viac má nórsky Storhamar a o dva viac český Liberec a fínske KooKoo. Rögle je s deviatimi bodmi na 9. priečke a účasť v osemfinále už má istú.
Budeme mať proti sebe veľmi kvalitného súpera
„Máme túto cestu veľmi ťažkú. Zajtra sa ukáže, či na to máme alebo nie. Budeme mať proti sebe veľmi kvalitného súpera.
Pevne však verím, že ich doma prekvapíme a budeme pokračovať presne v tom, čo nás zdobilo proti Spišskej Novej Vsi.
Musíme byť zodpovední, hrať kompaktne a nepúšťať ich do predbránkového priestoru. Budeme sa znovu musieť prispôsobiť švédskemu hokeju, ktorý je rýchlejší a technickejší. Verím, že sa do toho dostaneme veľmi rýchlo,“ poznamenal Vitaloš.
Rögle patrí v domácej švédskej SHL priebežné 6. miesto. V rámci LM zdolali Salzburg (5:0), Tapparu (4:0) a Davos (3:2). Prehrali s českými zástupcami z Pardubíc (0:1) a zatiaľ stopercentnej Plzne (0:4).
Dvadsaťšesťročný Vitaloš má pred sebou špeciálny zápas. Približne tridsaťtisícové mestečko Ängelholm, v ktorom pôsobí Rögle, bolo jeho domovom medzi rokmi 2018 až 2020.
Ďalší program záverečného 6. kola
Utorok 13. októbra:
17:30 KooKoo Kouvola - Adler Mannheim
18:00 HC Dynamo Pardubice - Växjö Lakers
18:00 GKS Tychy - Tappara Tampere
19:00 Frölunda HC - Bordeaux Boxers
19:00 Skellefteå AIK - EC Red Bull Salzburg
Streda 14. októbra:
17:30 SaiPa Lappeenranta - HC Škoda Plzeň
19:00 Herning Blue Fox - HC Fribourg-Gottéron
19:00 Storhamar Hockey - Graz99ers
19:30 Eisbären Berlin - EC-KAC Klagenfurt
19:45 HC Davos - Bílí Tygři Liberec
19:45 Servette Ženeva - Kölner Haie
Počas tohto obdobia hrával za juniorský tím miestneho BK a po druhej sezóne na juhu Švédska reprezentoval Slovensko na juniorskom svetovom šampionáte aj s kapitánskym „céčkom“ na hrudi.
Po dvoch rokoch vo Švédsku zamieril pod Zobor, kde s výnimkou časti ročníka 2022/23, pôsobí doteraz.
Vitaloš sa stretne aj s bývalým spoluhráčom, brankárom Callem Clangom, ktorý sa vrátil do Rögle po troch rokoch v organizácii klubu NHL Anaheim Ducks.
Bolo to takým mojim snom
„Veľmi sa teším na tento zápas. Bolo to takým mojim snom zahrať si proti nim. Už keď sme vyhrali Kontinentálny pohár sa nám prekazila šanca hrať Ligu majstrov, keď zrušili, že víťaz Kontinentálneho pohára ide do LM.
Som veľmi rád, že teraz nám žreb takto vyšiel, mám tam aj nejakých bývalých spoluhráčov.
Dúfam, že budú aj oni v zostave, najmä brankár Clang, s ktorým som bol celé dva roky v juniorke Rögle,“ prezradil Vitaloš.
Storhamar nastúpi v stredu doma proti rakúskemu Grazu, ktorý je ako jediný bez zisku bodu na dne tabuľky.
Liberec cestuje do švajčiarskeho Davosu, ktorý je v najvýhodnejšej pozícii spomedzi tímov, ktoré ešte bojujú o postupovú definitívu.
KooKoo doma privíta už isto postupujúci nemecký Mannheim. Za istých okolností môže o postup prekvapivo prísť aj fínska Tappara, ktorá na záver ZČ vyzve poľský tím GKS Tychy.
V prípade rovnosti bodov medzi tímami postúpi mužstvo, ktoré má na konte viac víťazstiev v riadnom hracom čase.
Pri zhode sú ďalšími kritériami celkový počet výhier, lepší gólový rozdiel, vyšší počet strelených gólov, viac získaných bodov na klziskách súperov, viac strelených gólov na ľade súperov, prípadne vyššia pozícia v košoch pre žreb hokejovej CHL pred aktuálnym ročníkom.