ONLINE: HK Nitra - Rögle Ängelholm dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Hokejisti tímov HK Nitra a Rögle Ängelholm dnes hrajú zápas 6. kola Ligy majstrov.
Dokáže slovenský majster prekvapiť a vybojuje si tretie víťazstvo v súťaži?
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - Rögle Ängelholm (hokej, Liga majstrov, výsledky, utorok, naživo)
Liga majstrov 2026/2027
13.10.2026 o 18:00
6. kolo
Nitra
0:0
(0:0)
1' minúta
Prebiehajúci
Rögle
Prehľad
Rozhodca: Crman, Krajčík – Durmis, Stanzel (všichni SVK).
Prenos
00:46
Tomáš Chrenko dostával výborný puk pred bránu, ale nedokázal ho trafiť. Nitra pokračuje vo svojom tlaku.
00:32
Vylúčenie v tíme Rögle Ängelholm:
Paul LaDue – 2 min., podrazenie.
Paul LaDue – 2 min., podrazenie.
00:22
Jackson zaviezol puk do útočného pásma, ale domáci sa dlho v pásme neudržali.
00:01
Úvodné buly získali domáci hokejisti.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK Nitra: Jurusik (Marinov) – Osburn, Mezei (C), Bača, Vitaloš, Stacha (A), Carmichael, Kalman, Paulovič – Holešinský, Jackson, Lacka – Pollock, Turanský, Hrnka (A) – Chrenko, Timashov, Kováč – Bajtek, Lašš.
Tréner: Erik Čaládi
Rögle Ängelholm: Clang (Holm) – Claesson (A), LaDue, Kumlin, Clurman, Zaar, Sundsvik (C) – Koblar, Kuhlman (A), Kellman – Bartholdsson, Jellvik, Zether – Solberg, Kim, Neumann.
Tréner: Dan Tangnes
Rozhodca: Crman, Krajčík – Durmis, Stanzel (všichni SVK).
HK Nitra: Jurusik (Marinov) – Osburn, Mezei (C), Bača, Vitaloš, Stacha (A), Carmichael, Kalman, Paulovič – Holešinský, Jackson, Lacka – Pollock, Turanský, Hrnka (A) – Chrenko, Timashov, Kováč – Bajtek, Lašš.
Tréner: Erik Čaládi
Rögle Ängelholm: Clang (Holm) – Claesson (A), LaDue, Kumlin, Clurman, Zaar, Sundsvik (C) – Koblar, Kuhlman (A), Kellman – Bartholdsson, Jellvik, Zether – Solberg, Kim, Neumann.
Tréner: Dan Tangnes
Rozhodca: Crman, Krajčík – Durmis, Stanzel (všichni SVK).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejového zápasu Ligy majstrov medzi HK Nitra a Rögle Ängelholm.
Domáci hokejisti odohrali v Lige majstrov zatiaľ zatiaľ 5 zápasov. Nitra tri prehrala. Jeden krát dokázala triumfovať v riadnej hracej dobe a raz v predĺžení. Ak chcú Corgoni pomýšľať na postup potrebujú dnes jednoznačne zvíťaziť. Proti sebe však majú mimoriadne náročného protivníka zo Švédska. Hostia sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Z piatich zápasov dokázali vyhrať až tri. Dva krát boli porazení. Uvidíme kto dnešný zápas zvládne lepšie a odnesie si víťazstvo. Úvodné buly je naplánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Domáci hokejisti odohrali v Lige majstrov zatiaľ zatiaľ 5 zápasov. Nitra tri prehrala. Jeden krát dokázala triumfovať v riadnej hracej dobe a raz v predĺžení. Ak chcú Corgoni pomýšľať na postup potrebujú dnes jednoznačne zvíťaziť. Proti sebe však majú mimoriadne náročného protivníka zo Švédska. Hostia sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Z piatich zápasov dokázali vyhrať až tri. Dva krát boli porazení. Uvidíme kto dnešný zápas zvládne lepšie a odnesie si víťazstvo. Úvodné buly je naplánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.