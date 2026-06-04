Nitra vychováva ďalší talent. Tínedžer podpísal prvú profesionálnu zmluvu

Oliver Botka
Oliver Botka (Autor: TASR)
TASR|4. jún 2026 o 10:51
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Slovensko reprezentoval na strieborných MS U18.

Sedemnásťročný hokejový obranca Oliver Botka podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s HK Nitra.

Strieborný medailista z aprílových MS hráčov do 18 rokov je súčasťou mládežníckych výberov úradujúceho slovenského majstra od sezóny 2024/2025.

Botka bol v uplynulom ročníku oporou nitrianskej juniorky, s ktorou získal striebornú medailu. Na domácom šampionáte U18 odohral sedem stretnutí, v ktorých zaznamenal štyri body za asistencie.

Počas sezóny debutoval za A-tím, v drese Nitry nastúpil na jeden zápas. Klub ho poslal aj na hosťovanie do Nových Zámkov a Levíc.

Tipsport liga

Oliver Botka
Oliver Botka
Nitra vychováva ďalší talent. Tínedžer podpísal prvú profesionálnu zmluvu
dnes 10:51
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