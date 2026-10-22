Detva ukončila čakanie na víťazstvo. Mladí reprezentanti naďalej bez bodu

Vložený zápas Tipos SHL
HK Detva - JOJ Šport Slovensko 18 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Góly: 18. Plančár, 31. Paučík (Čunderlík, Škultéty), 32. Ragan (Sokoli, Kylnar), 41. Gabor (Ďaloga), 56. Kubaš (Paučík, Čunderlík) – 54. Mrva (Čop), 57. Strnádel (Gonšor, Kubis).
Rozhodcovia: Kalina, Magušin – Moravčík, Kováčik, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 2:0,
Počet divákov: 594
Detva: Krnáč – Sládok, Zorvan, Hraško, Škultéty, Meszároš, Pozsár, Paučík, Bais – Ďaloga, Gabor, Chlepčok – Ragan, Kylnar, Sokoli – Dobiš, Plančár – Kubáš, Čunderlík, Sedliačik
JOJ Šport Slovensko 18: Havel – Čongrády, Škripec, Hoďovský, Klačanský, Žak, Medvec, Vasko – Šiška, Mrva, Kalousek – Strnádel, Kubis, Gonšor – Melichárek, Suja, Filip – Ftáček, Bulík, Čop
Hokejisti Detvy zvíťazili nad slovenskou „osemnástkou“ 5:2 vo vloženom zápase Tipos Slovenskej hokejovej ligy.
Stredoslováci uspeli po sérii troch prehier a so 16 bodmi im patrí v tabuľke ôsme miesto. Slovenskí mladíci zaznamenali siedmu prehru za sebou a na prvý ligový triumf stále čakajú.