Hviezdny brankár chýba, tím napriek tomu zbiera body. Kapitán: Som smutný, ako to dopadlo

Connor Hellebuyck.
Connor Hellebuyck. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. okt 2026 o 14:32
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Rozhodol sa bez povolenia klubu nenastúpiť do prípravného kempu.

Trest hokejového brankára Connora Hellebuycka zo strany jeho tímu NHL Winnipeg Jets sa má podľa uznávaného insajdera Elliotta Friedmana zo sportsnet.ca skončiť v piatok 23. októbra.

Po tomto termíne sa môže olympijský víťaz z Milána 2026 pripojiť k tímu. Hellebuyck v lete požiadal Jets o výmenu, ale keďže k nej neprišlo, rozhodol sa bez povolenia klubu nenastúpiť do prípravného kempu.

Podľa Friedmana sa pred prvým zápasom Winnipegu v tejto sezóne, ktorý sa hral 2. októbra, chcel trojnásobný víťaz Vezinovej trofeje k tímu vrátiť, ale Jets ho podľa pravidiel NHL museli suspendovať.

V jednom z článkov v kolektívnej zmluve je kapitola, podľa ktorej musí klub potrestať hráča, ktorý bez povolenia klubu neabsolvuje kemp, na dlhšie obdobie.

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V zmluve sa nešpecifikuje presná dĺžka nutnej suspendácie, ale podľa Elliotta sa trest končí 23. októbra.

Tréner Jets Scott Arniel sa po zápase s Carolinou (2:3) nechcel k téme Hellebuyck vyjadrovať.

„Teraz sa zaoberám príčinami prehry s Hurricanes a potom sa sústredím na náš ďalší zápas v St. Louis.

Toto sú skôr otázky na nášho generálneho manažéra, ja to neovplyvním," povedal Arniel podľa sportsnet.

Kapitán Winnipegu Adam Lowry sa k možnému návratu jeho dlhoročného spoluhráča vyjadril.

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„Sme veľmi dobrí kamaráti a samozrejme, že som smutný z toho ako to celé dopadlo. Je to však niečo čo nedokážeme ovplyvniť.

Každý z nás dáva do zápasu maximum a s hrdosťou si obliekame každý večer dres Jets. Veríme, že sa Connor vráti, ale ešte predtým musia prebehnúť vážne rozhovory," uzavrel Lowry.

Winnipeg aj bez Hellebuycky nezačal sezónu zle, po ôsmich zápasoch má bilanciu 4-2-2 a s 10 bodmi na štvrtý v Centrálnej divízii. V bránke Jets sú Stuart Skinner a Clay Stevenson.

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Connor Hellebuyck.
Connor Hellebuyck.
Hviezdny brankár chýba, tím napriek tomu zbiera body. Kapitán: Som smutný, ako to dopadlo
dnes 14:32
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