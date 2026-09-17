Hviezdny brankár nedorazil do kempu, klub ho suspendoval. Žiadal odchod už pred mesiacmi

Klub zámorskej hokejovej NHL Winnipeg Jets v noci na štvrtok suspendoval hviezdneho brankára Connora Hellebuycka, pretože sa nedostavil do tréningového kempu.
Generálny manažér Kevin Cheveldayoff neoznámil dĺžku trestu, pričom pred médiá by mal predstúpiť neskôr vo štvrtok.
Trojnásobný držiteľ Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára súťaže a Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča sezóny (2025) 27. augusta verejne požiadal o výmenu z tímu.
Hellebuyck vo vyhlásení uviedol, že o výmenu požiadal súkromne už „pred niekoľkými mesiacmi“ a poskytol organizácii čas, aby túto záležitosť vyriešila „potichu a s rešpektom“.
„Winnipeg bol môj domov počas celej mojej kariéry v NHL a vždy budem vďačný za čas, ktorý som tu strávil. Nikdy nezabudnem na na 23. jún 2012.
Bol to deň, keď Winnipeg stavil na brankára z Odessy v Texase. Od tej chvíle som robil všetko pre to, aby som dokázal, že Jets urobili správne rozhodnutie,“ uviedol Hellebuyck.
Cheveldayoff už pred júnovým draftom NHL uviedol, že zvažuje ponuky týkajúce sa výmeny hviezdneho brankára. V tom čase však nepotvrdil, že by Hellebuyck požiadal o výmenu.
Winnipeg si ho vybral zo 130. miesta draftu v roku 2012, do prvého tímu sa dostal o tri roky neskôr a počas dvanástich sezón v profilige odchytal za klub 625 zápasov základnej časti s priemerom 2,58 inkasovaných gólov 91,6% úspešnosťou zákrokov a 45 čistými kontami.
V 58 dueloch play off mal bilanciu 2,90 inkasovaných gólov, 90,3% úspešnosť a päť shutoutov.
Okrem množstva ocenení v NHL má na konte aj bronz s USA z majstrovstiev sveta a najmä zlato z februárovej zimnej olympiády.
V Miláne mal v piatich stretnutiach priemer len 1,18 inkasovaných gólov a až 95,6% úspešnosť zákrokov, za čo si vyslúžil cenu pre najlepšieho brankára a miesto v All-star tíme.