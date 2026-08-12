Sedemnásť sezón profi hokeja a olympiáda v Soči. Bystrica angažovala skúseného slovinského centra

Účastník hokejovej Tipsport ligy HC'05 Banská Bystrica skompletizoval tím na sezónu 2026/2027 angažovaním reprezentanta Slovinska Roka Tičara.
Tridsaťsedemročný útočník má za sebou 17 sezón v profesionálnom hokeji, počas ktorých si zahral i v nadnárodnej KHL a predstavil sa so Slovinskom na zimných olympijských hrách 2014 v Soči.
V predchádzajúcom ročníku hral za taliansky Pusteral, v 60 zápasoch zaznamenal 20 gólov a 26 asistencií.
„Ako som už dávnejšie avizoval, hľadali sme skúseného a kreatívneho pravého centra. Chceli sme si dať záležať, aby sme naozaj spravili posledný správny krok čo sa týka tejto pozície. Sme samozrejme radi, že sa nám s Rokom Tičarom podarilo dohodnúť na zmluve pre túto sezónu a verím, že sa budeme môcť oprieť o jeho líderske a hráčske schopnosti. Je to mimoriadne nadaný hokejista, čo potvrdil aj tým, že bol najproduktívnejším hráčom Slovinska na uplynulých majstrovstvách sveta.
Určite tak má čo odovzdať našim hráčom a aj týmto spôsobom by som ho chcel u nás privítať,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku športový manažér Banskej Bystrice Július Koval.