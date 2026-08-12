Sedemnásť sezón profi hokeja a olympiáda v Soči. Bystrica angažovala skúseného slovinského centra

Na snímke brankár Adam Gaja (Slovensko), ktorého prekonáva Rok Tičar (Slovinsko).
Na snímke brankár Adam Gaja (Slovensko), ktorého prekonáva Rok Tičar (Slovinsko). (Autor: TASR)
TASR|12. aug 2026 o 14:51
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Skúsený slovinský center s 17 sezónami v profi hokeji doplnil káder Banskej Bystrice pred novou sezónou Tipsport ligy.

Účastník hokejovej Tipsport ligy HC'05 Banská Bystrica skompletizoval tím na sezónu 2026/2027 angažovaním reprezentanta Slovinska Roka Tičara.

Tridsaťsedemročný útočník má za sebou 17 sezón v profesionálnom hokeji, počas ktorých si zahral i v nadnárodnej KHL a predstavil sa so Slovinskom na zimných olympijských hrách 2014 v Soči.

V predchádzajúcom ročníku hral za taliansky Pusteral, v 60 zápasoch zaznamenal 20 gólov a 26 asistencií.

„Ako som už dávnejšie avizoval, hľadali sme skúseného a kreatívneho pravého centra. Chceli sme si dať záležať, aby sme naozaj spravili posledný správny krok čo sa týka tejto pozície. Sme samozrejme radi, že sa nám s Rokom Tičarom podarilo dohodnúť na zmluve pre túto sezónu a verím, že sa budeme môcť oprieť o jeho líderske a hráčske schopnosti. Je to mimoriadne nadaný hokejista, čo potvrdil aj tým, že bol najproduktívnejším hráčom Slovinska na uplynulých majstrovstvách sveta.

Určite tak má čo odovzdať našim hráčom a aj týmto spôsobom by som ho chcel u nás privítať,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku športový manažér Banskej Bystrice Július Koval.

Tipsport liga

Na snímke brankár Adam Gaja (Slovensko), ktorého prekonáva Rok Tičar (Slovinsko).
Na snímke brankár Adam Gaja (Slovensko), ktorého prekonáva Rok Tičar (Slovinsko).
Sedemnásť sezón profi hokeja a olympiáda v Soči. Bystrica angažovala skúseného slovinského centra
dnes 14:51
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