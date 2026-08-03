August nemá nikto rád, hovorí Bakoš. Slovan na ľade aj s najväčšou posilou, Američan chýba

Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali v pondelok 3. augusta prípravu na novú sezónu v takmer kompletnom zložení, chýbal iba Liam Pecararo, ktorý sa pridá o týždeň.
V nej by chceli nadviazať na športový progres z uplynulého ročníka a opäť patriť medzi najsilnejšie tímy Tipsport ligy.
„Belasí“ majú za sebou už deväť týždňov letnej prípravy pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča, mužstvo sa spolu s realizačným tímom teraz zišlo v kompletnom zložení a začalo ladiť formu smerom k novému extraligovému ročníku.
Aktuálny káder Slovana
Brankári: Julian Junca, Jaroslav Janus, Patrik Andrisík
Obrancovia: Patrik Bačik, Michal Beňo, Matej Bereš, Andrej Fabuš, Fabian Ličko, Patrik Maier, Ryan O'Connor, Oliver Turan, Vojtech Zeleňák
Útočníci: Martin Bakoš, Radovan Bondra, Adam Cedzo, Samuel Buček, Oliver Eklind, Ryan Dmowski, Michal Jasenec, Lukáš Janca, Matej Kašlík, Ryder Korczak, Tomáš Marcinko, Ján Petriska, Jonáš Peterek, Samuel Solenský, Samuel Takáč, Samuel Šramatý, Róbert Varga
Už počas minulého týždňa prebiehali tzv. „Captain´s Practices“ - dobrovoľné tréningy, na ktorých si hráči mohli okrem iného vyskúšať nový výstroj. V závere týždňa absolvovali dôležité fyzické testy v špecializovanom centre.
Fantastický čas na vytvorenie kolektívu
„Je to príjemné ísť v tomto teple na ľad. Ale bolo to také, že dostať sa do toho, mali sme testovania.
August nikto nemá rád, ale je to fantastický čas na vytvorenie kolektívu a na naberanie kondície,“ povedal útočník Martin Bakoš.
V sobotu si v rámci spoločnej predsezónnej prípravy spestrili deň exhibičným futbalovým zápasom proti tímu FK Karpaty Limbach a rodinným popoludním a stretnutím s fanúšikmi.
„Je to rozdiel futbal a hokej. Ale na spestrenie to bolo dobré, splnilo to účel, zapotili sme sa,“ dodal Bakoš.
Od úvodu tohto týždňa už majú hráči na programe dvojfázový tréningový režim – dopoludňajšie tréningy na ľade budú prebiehať v dvoch skupinách, popoludní sa mužstvo stretne na spoločnej tímovej tréningovej jednotke.
Po štyroch intenzívnych dňoch bude nasledovať regeneračný víkend. Na ten sa teší aj Samuel Buček, jedna z najvýraznejších predsezónnych posíl Slovana.
Do hlavného mesta prišiel z Nitry a belasý dres si oblečie opäť po šiestich rokoch. V sezóne 2020/21 odohral vinou zranenia len 14 zápasov.
Chcem byť lepší každý deň, hovorí Buček
„Ja hlavne chcem, aby som bol čo najviac prospešný pre mužstvo. Chcem byť lepší každý deň. Každý sa doteraz pripravoval tak ako vedel, teším sa na ľad, telo si zvykne,“ hovorí Buček.
V nedeľu 9. augusta sa výprava presunie na tradičné sústredenie do Vysokých Tatier, kde absolvuje niekoľkodňový tréningový kemp.
VIDEO: Buček počas tréningu Slovana
Svoj hlavný stan si Slovan rozloží v známom Hoteli FIS na Štrbskom Plese, na ľad bude chodiť do neďalekého Popradu. Po návrate z Tatier čaká mužstvo záverečná fáza tréningového bloku a postupný prechod do zápasového režimu.
Prvým súperom zverencov Brada Tappera bude vicemajster českej extraligy HC Oceláři Třinec, s ktorým sa Slovan stretne vo štvrtok 13. augusta v Liptovskom Mikuláši.
Následne mužstvo odohrá ďalšie dva prípravné zápasy v Českých Budějoviciach – 20. augusta proti domácemu Motoru a 21. augusta proti Viedni Capitals.
Zoznam prípravných zápasov Slovana
13. augusta: Slovan - Třinec (v Liptovskom Mikuláši)
20. augusta: České Budějovice - Slovan
21. augusta: Slovan - Viedeň Capitals (v Č. Budějoviciach)
29. augusta: Slovan - Sparta (turnaj v Grazi)
30. augusta: Slovan - Graz (turnaj v Grazi)
1. septembra: Slovan - Brno
4. septembra: Slovan - Mladá Boleslav
V závere augusta sa zúčastní na turnaji v rakúskom Grazi, kde ho čakajú dva duely. V sobotu 29. augusta nastúpi Slovan proti Sparte Praha a o deň neskôr 30. augusta ho preverí úradujúci majster nadnárodnej ICEHL Graz 99ers.
Doma potom privíta Brno a Mladú Boleslav a v prvom kole Tipsport ligy sa sa 15. septembra predstaví na ľade úradujúceho majstra z Nitry.
VIDEO: Hokejisti Slovana na tréningu počas štartu prípravy na sezónu
„Súperi budú dobrí. My si môžeme vyskúšať veci, aby nám to pomohlo do ligy. Hlavné je, aby sa nikto nezranil a verím, že si nacvičíme nejaké veci a vyskúšame systém,“ uzavrel Buček.