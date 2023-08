Majster z Košíc odštartoval prípravu aj s novými posilami. Spilar: Naše ciele sú vysoké

Krátko pred začiatkom spoločnej prípravy pribudli do tímu "oceliarov" útočníci Eduard Šimun a Róbert Bačo.

"Sme veľmi radi, že ich máme a aj s nimi budeme zase o niečo silnejší. Bačo bude mať zložitejšiu situáciu, no vie o nej a my veríme v jeho potenciál.

Keďže už máme naplnený legionársky limit, tak by to mal byť Slovák," prezradil športový manažér Gabriel Spilar.

Potrebovali sme silového hráča a centra do predbránkového priestoru a toto spĺňa Edo Šimun. Pracujeme ešte na angažovaní jedného obrancu.

Na prvom tréningu chýbali iba dvaja zahraniční obrancovia. Kanaďan Alex Breton sa k tímu pripojí vo štvrtok, Švéd Jens Olsson v pondelok.

Pre 28-ročného útočníka Šimuna sú Košice už siedme pôsobisko v slovenskej extralige, uplynulé dve sezóny odohral vo farbách Prešova. Košický klub sa o neho zaujímal už dlhodobo.

"Naťahovalo sa to už dlhšie, museli sa však doriešiť určité detaily s mojím predošlým klubom. Košice mali o mňa záujem už asi dve-tri sezóny.

Vtedy boli iné okolnosti a nevyšlo to," poznamenal Šimun, ktorý sa chce presadiť svojou typickou hrou: "Nie som strelec, ale skôr pracant. Aj tréneri mi už hovorili, že to bude moja úloha, no dúfam, že tímu pomôžem aj nejakými bodmi.

Netajím sa tým, že chcem dvihnúť nad hlavu víťazný pohár. Uvidíme, ako sa sezóna vyvinie," poznamenal útočník, ktorý absolvoval počas leta operáciu ruky, no začiatok sezóny by mal stihnúť.