Košice pokračujú v práci s mladíkmi. Novú zmluvu podpísali traja hráči

Súčasťou kádra hokejistov HC Košice budú v sezóne 2026/2027 aj obranca Dávid Stančík a útočníci Timotej Varga a Patrik Timko. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Najskúsenejším z tejto trojice je 21-ročný Varga, ktorý nazbieral v uplynulom ročníku 2025/2026 celkovo 38 štartov (bilancia 0+1). Prvé skúsenosti s najvyššou súťažou už získal aj Timko, ktorý nastúpil do troch zápasov.
Obranca Stančík má za sebou pôsobenie v projekte SR do 18 rokov a napokon štartoval aj na MS tejto vekovej kategórie.
Na domácom turnaji bol súčasť kádra, ktorý vybojoval historické strieborné medaily.