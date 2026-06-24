Košice pokračujú v práci s mladíkmi. Novú zmluvu podpísali traja hráči

Radosť hráčov Košíc
Radosť hráčov Košíc (Autor: TASR)
TASR|24. jún 2026 o 17:18
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Najskúsenejším z trojice je 21-ročný Varga.

Súčasťou kádra hokejistov HC Košice budú v sezóne 2026/2027 aj obranca Dávid Stančík a útočníci Timotej Varga a Patrik Timko. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Najskúsenejším z tejto trojice je 21-ročný Varga, ktorý nazbieral v uplynulom ročníku 2025/2026 celkovo 38 štartov (bilancia 0+1). Prvé skúsenosti s najvyššou súťažou už získal aj Timko, ktorý nastúpil do troch zápasov.

Obranca Stančík má za sebou pôsobenie v projekte SR do 18 rokov a napokon štartoval aj na MS tejto vekovej kategórie.

Na domácom turnaji bol súčasť kádra, ktorý vybojoval historické strieborné medaily.

Tipsport liga

Radosť hráčov Košíc
Radosť hráčov Košíc
Košice pokračujú v práci s mladíkmi. Novú zmluvu podpísali traja hráči
dnes 17:18
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