Legionárov nepotrebujú, veria Slovákom. Košice idú do novej sezóny s pokorou

Hokejisti HC Košice vstúpia aj do sezóny 2026/2027 bez zahraničných posíl. Ich káder je už pre prípravné obdobie uzatvorený a ak nenastanú neočakávané okolnosti, do nového ročníka by mal vstúpiť v aktuálnom zložení.
Športový manažér Gabriel Spilar i tréner Dan Ceman považujú za prioritný cieľ umiestnenie v prvej šestke základnej časti, no obaja zároveň upozornili na viacero premenných, ktoré môžu ovplyvniť ambície.
Košickí hokejisti začali spoločnú prípravu na ľade počas prvého augustového týždňa. Mediálny termín mali v pondelok 10. augusta, keď sa už k tímu pripojil aj nový asistent trénera Brent Sullivan.
Na súpiske figurujú iba hráči so slovenskými pasmi, pričom jedinou výnimkou je ukrajinský obranca Oleksij Dachnovskij, ktorý v HC Košice dlhodobo pôsobí.
„Káder je kompletný. Po týždni tréningov to vyzerá dobre. Už nečakáme žiadny prírastok do našej hokejovej rodiny. Veríme, že chlapci budú zdraví a pred sezónou nebudeme riešiť žiadne nepríjemnosti,“ poznamenal Spilar.
VIDEO: Spilar, Baláž a Bíreš pred novou sezónou
V uplynulej sezóne sa košickému tímu podarilo obsadiť celkové 3. miesto a dostať sa do semifinále play off. Vzhľadom na skromnejšie ambície išlo o úspech, na ktorý by Košičania radi nadviazali.
„Treba byť pri zemi. Vieme, akí hráči nám odišli. Počas uplynulých piatich rokov sme vytvorili kultúru, v ktorej hráči radi hrajú a nechávajú všetky sily v zápasoch, ale aj na tréningoch. Aj to bol jeden z dôvodov výsledkov v minulej sezóne. Čo sa týka cieľov, tak radi by sme sa dostali do prvej šestky.
Uvedomujeme si, že uplynulá sezóna bola pre nás fantastická. Nemali sme zranenia, to sa nám predtým nestávalo. Do sezóny ideme s pokorou. Myslím si, že bude náročnejšia než minulá. Máme šťastie na to, že máme kvalitných slovenských hráčov. Chcú u nás hrať, majú u nás podmienky, ktoré ich tešia,“ poznamenal Spilar.
V kádri HC Košice už nefiguruje bývalý kapitán tímu Michal Chovan, ale ani útočníci Šimon Petráš, Filip Krivošík, Peter Repčík či obranca Jakub Ferenc. Do mužstva pribudli útočníci Jozef Baláž, Andrej Bíreš, Juraj Eliaš a najmä Tomáš Jurčo, ktorý sa po rokoch v zahraničí vrátil do materského klubu. Bývalý reprezentant by mal byť jedným z lídrov tímu na ľade aj v kabíne.
„Tlak je súčasť vrcholového športu. Máme skvelé zázemie, ktoré pomôže hráčovi, aby sa cítil komfortne. S tímom som trénoval niekoľko rokov a hoci som nehral zápasy, tak viem, ako to v klube funguje. Teším sa na zápasy vo vypredanej Steel aréne. Verím, že ich bude čo najviac,“ uviedol Jurčo.
Pre 27-ročného Baláža, ktorý by mal nastupovať na pozícii stredného útočníka, sú Košice štvrté pôsobisko v slovenskej extralige.
„Košice majú bohatú históriu a za sebou aj úspech z minulej sezóny, v ktorej skončili tretie. Dúfam, že na to nadviažeme. Počul som, že vlani bola výborná atmosféra v kabíne a verím, že to tak bude aj tentoraz,“ povedal Baláž.
„Oceliarov“ povedie Dan Ceman, ktorý je v súčasnosti služobne najstarší tréner na extraligovej striedačke. V Košiciach pôsobí už od marca 2022.
Zmena nastala na poste jeho asistenta, keď Ryana Colvillea (odišiel do Prešova) nahradil ďalší Kanaďan - 36-ročný Brent Sullivan. Ten bol jedným z takmer stovky adeptov, ktorí sa uchádzali o pozíciu Cemanovho asistenta.
„Ohúrilo ma, aký záujem bol o túto pozíciu. Na sociálnu sieť som napísal náš zámer angažovať asistenta trénera. Kontaktovali sme aj agentov a napokon sme mali zoznam vyše 90-tich uchádzačov. Bolo to naozaj pôsobivé a cítim hrdosť na to, koľko trénerov chcelo byť súčasť našej organizácie.
„Sulli“ má skúsenosti s úlohami, ktoré bude mať aj u nás - venovať sa defenzíve, robiť videá a individuálne pracovať s mladými hráčmi. Je to energický mladý muž, ktorý bude pre nás zodpovedne pracovať. Overil som si ho u dvoch hráčov, ktorí ho poznali a všetky referencie boli pozitívne,“ prezradil Ceman.
Aj 53-ročný kormidelník si uvedomuje, že vlaňajšia sezóna bola vzhľadom na káder bez zahraničných akvizícií úspešná a nebude jednoduché zopakovať ju.
„Nechcem sa pozerať priveľmi dopredu. Zatiaľ myslíme iba na play off. Vieme, že veľkú rolu zohrajú zranenia, ktoré môžu prísť. Nemáme taký hlboký káder ako v minulosti. Vlani nás obišli zranenia a veríme, že by to tak mohlo byť aj tentoraz.
Potom, trebárs niekedy v januári, prehodnotíme, ako sme na tom v tabuľke a budeme uvažovať nad cieľmi do play off. Nech však máte akýkoľvek tím, vždy potrebujete aj šťastie,“ pripomenul Ceman.
Aktuálny káder HC Košice
brankári: Patrik Jurčák, Dominik Riečický
obrancova: Antonín Bartoš, Martin Bučko, Alexej Dachnovskij, Radek Deyl, Leo Eperješi, Mislav Rosandič, Eduard Šedivý, David Stančík
útočníci: Jozef Baláž, Jan Bartoš, Andrej Bíreš, Juraj Eliaš, Matúš Havrila, Simon Jellúš, Tomáš Jurčo, Theo Kiss, Jakub Kvietok, Patrik Lamper, Michal Liščinský, Mário Lunter, Tomáš Mikúš, Patrik Rogoň, Patrik Timko, Timotej Varga, Andrej Zuščák
Program prípravných zápasov HC Košice
Streda, 12. augusta: HC Prešov - HC Košice /17.00/
Piatok, 21. augusta: Fehérvár AV19 - HC Košice /16.00/
Sobota, 22. augusta: Fehérvár AV19 - HC Košice /16.00/
Štvrtok, 27. augusta: HK Dukla Michalovce - HC Košice /17.00, hrá sa vo Vranove n. Topľou/
Piatok, 4. septembra: Starbulls Rosenheim - HC Košice /20.00, turnaj v Merane/
Sobota, 5. septembra: HC Košice - EHC Chur /16.00, turnaj v Merane/
Štvrtok, 10. septembra: HC Košice - HK Dukla Michalovce /17.00/