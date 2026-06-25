Florida pokračuje v prestavbe kádra ďalšou výmenou. Posilňuje fyzickú hru

Americký hokejista Garnet Hathaway sa v rámci NHL sťahuje z Philadelphie na Floridu. Panthers ho získali vo štvrtok výmenou za voľbu v 3. kole nadchádzajúceho draftu a výber v 4. kole budúcoročného draftu.
Generálny manažér „panterov“ Bill Zito tak urobil ďalší trejd po tom, čo posilnil ofenzívu o elitného útočníka Bradyho Tkachuka z Ottawy, ktorý sa v tíme stretne s bratom Matthewom.
Hathaway by mal dodať tímu ešte väčšiu tvrdosť, na Floridu si so sebou berie rok platný kontrakt na 2,4 mil. dolárov.
Na základe dohody klubov však budú Panthers hradiť z neho len polovicu. Americký veterán hral v minulosti v profilige aj za Calgary, Washington či Boston.
V uplynulej sezóne nastúpil v drese Flyers v 66 zápasoch základnej časti so ziskom troch bodov (1+2), v play off si pripísal ďalších osem štartov s bilanciou 1+1. Informovala o tom agentúra AP.