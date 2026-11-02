Oznámil návrat, no ponuky ešte nemá. Haláka z dôchodku vytiahol aj Chára

Slovenského hokejového brankára Jaroslava Haláka potešila možnosť zatrénovať si s reprezentáciou pred prvou tohtosezónnou turnajovou skúškou Nemeckým pohárom.
Štyridsaťjedenročný gólman, ktorý minulý týždeň oznámil vôľu obnoviť profesionálnu kariéru, sa v pondelok pripojil k tímu na zraze v Bratislave, kde s ním absolvuje dva tréningy.
Halák ukončil svoju bohatú kariéru oficiálne vlani. Niekdajšieho hráča NHL inšpirovali k návratu dve exhibičné stretnutia.
Predstavil sa na rozlúčke Zdena Cháru v Trenčíne a nedávno aj v zápase legiend Montrealu a Winnipegu, ktorý bol súčasťou sprievodného programu NHL Heritage Classic.
Som naozaj rád za tú šancu
V reprezentačnom tíme, za ktorý si naposledy zahral v roku 2014 na ZOH v Soči, bude pôsobiť v úlohe brankárskeho mentora.
„Je to dobrý pocit byť naspäť v reprezentácii. Som naozaj rád za tú šancu, že si s chalanmi môžem zatrénovať a uvidíme, ako to pôjde.
Už je to zopár rokov, čo som bol naposledy v reprezentácii. Bol som aj trošku nervózny, keď som sem išiel, ale už to opadlo,“ uviedol.
Po príchode do šatne na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu si uvedomil, že v nej pomaly nikoho nepozná.
Chcem im odovzdať nejaké skúsenosti
„Predsa sú to všetko mladí chalani. Ale som za to rád a chcem im tu odovzdať nejaké skúsenosti, byť tak viac ako mentor a zatrénovať si s nimi.
Myslím si, že chalani to zobrali normálne a takisto aj ja, takže žiadne vykanie nebolo,“ povedal Halák.
Kariéru síce oficiálne ukončil vlani, no v súťažnom zápase nastúpil naposledy 13. apríla 2023 v drese New Yorku Rangers proti Torontu.
V novembri toho istého roka absolvoval skúšku v Caroline, riadnu zmluvu však nezískal. Neskôr nevyšiel ani jeho plánovaný príchod do bratislavského Slovana a v lete 2025 oznámil koniec kariéry. V uplynulých mesiacoch sa však pripravoval na návrat.
Chcel by som to ešte vyskúšať
„Moja kariéra bola ukončená tak viac-menej za mňa. Viem, že to bolo tri roky dozadu, ale chcel by som to ešte vyskúšať. Vlastne som začal trénovať už na Zdenov rozlúčkový zápas.
Tak nejak ma to začalo zase baviť aj to trénovanie, aj tá rutina, ísť na ten ľad. Potom ma to vlastne ešte viac nakoplo, keď som sa vrátil do Bostonu a začal som tam ešte viac trénovať.
Takže prišlo to tak, že ešte by som si chcel urobiť radosť z hokeja a nejaké zápasy odchytať predtým, než to ukončím ja sám,“ vysvetlil dôvody svojho návratu.
Momentálne nemá žiadne ponuky, ale verí, že sa nejaká naskytne: „Zatiaľ je to také čerstvé. Ale vrátil som sa, tak budem otvorený ponukám, budem počúvať a verím, že prídu.“
Počas kariéry nosil Halák dres s číslom 41, teraz sa vrátil vo veku 41 rokov, no symboliku za tým nevidí.
„To nie, ale ja som chcel hrať do 41-tky. Síce tam bola trojročná pauza, ale teraz som sa tak rozhodol.
Chcel by som to ešte vyskúšať, myslím si, že na to mám a mám to v sebe ešte na pár rokov. Je tam ten ´chtíč´ a telo zareagovalo dobre. Hokej mi naozaj chýbal a aj tie pocity z chytania a z výhry,“ dodal.