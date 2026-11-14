VIDEO: Dva góly a ocenenie pre hviezdu zápasu. Kazda sa v zámorí blysol

Na snímke Timothy Kazda zo Slovenska.
Na snímke Timothy Kazda zo Slovenska. (Autor: TASR)
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TASR|14. nov 2026 o 12:47
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Kým v OHL sa strelecky presadili Kazda aj Stankoven, v QMJHL zažiaril zadák Kovalčík s gólom a dvoma asistenciami.

Slovenský hokejista Timothy Kazda sa podieľal dvoma gólmi na víťazstve Guelph Storm nad Brantfordom 5:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL.

VIDEO: Timothy Kazda

Osemnásťročný útočník sa stal druhou hviezdou zápasu. Gólom prispel k triumfu Bramptonu nad Kingstonom útočník Matej Stankoven, v drese súpera si pripísali po asistencii Adam Goljer a Alex Mišiak.

Asistenciu si pripísal na svoje konto vo WHL obranca Matúš Lisý. Jeho tím Red Deer vyhral nad Lethbridge 5:4 po predĺžení.

Skóroval aj ďalší zadák Filip Kovalčík, ktorého presný zásah a k nemu dve asistencie boli dôležitými príspevkami pre Drummondville pri víťazstve nad Shawiniganom 6:3 v stretnutí QMJHL.

Ďalšie súťaže

Na snímke Timothy Kazda zo Slovenska.
Na snímke Timothy Kazda zo Slovenska.
VIDEO: Dva góly a ocenenie pre hviezdu zápasu. Kazda sa v zámorí blysol
dnes 12:47
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