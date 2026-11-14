VIDEO: Dva góly a ocenenie pre hviezdu zápasu. Kazda sa v zámorí blysol

Slovenský hokejista Timothy Kazda sa podieľal dvoma gólmi na víťazstve Guelph Storm nad Brantfordom 5:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL.
VIDEO: Timothy Kazda
Osemnásťročný útočník sa stal druhou hviezdou zápasu. Gólom prispel k triumfu Bramptonu nad Kingstonom útočník Matej Stankoven, v drese súpera si pripísali po asistencii Adam Goljer a Alex Mišiak.
Asistenciu si pripísal na svoje konto vo WHL obranca Matúš Lisý. Jeho tím Red Deer vyhral nad Lethbridge 5:4 po predĺžení.
Skóroval aj ďalší zadák Filip Kovalčík, ktorého presný zásah a k nemu dve asistencie boli dôležitými príspevkami pre Drummondville pri víťazstve nad Shawiniganom 6:3 v stretnutí QMJHL.