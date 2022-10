Zápasy NHL v Austrálii? Reálna možnosť, liga sa vydá na prieskum

NEW YORK. Národná hokejová liga by raz mohla odohrať zápasy v Austrálii. Na kontinent protinožcov sa vydáva na prieskum, či by to bolo možné a prospešné.

Informoval o tom insider Elliotte Friedman.

„Niekedy počas budúceho týždňa či dvoch zrealizuje NHL prieskum v Austrálii. Nejde o nič záväzné, avšak verím, že liga tam bude chcieť odohrať zopár zápasov,“ povedal.