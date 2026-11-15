Tri hetriky za osem zápasov. Američan v drese Ducks kráča po stopách Selänneho

Ľavé krídlo Cutter Gauthier z Anaheimu Ducks.
Ľavé krídlo Cutter Gauthier z Anaheimu Ducks. (Autor: TASR/AP)
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TASR|15. nov 2026 o 12:36
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Klubový rekord stále drží Teemu Selänne, ktorý v sezóne 1997-98 skóroval v jedenástich zápasoch za sebou.

Anaheim 15. novembra (TASR) - Americký hokejista Cutter Gauthier z Anaheimu Ducks skóroval v nočnom zápase NHL proti New Yorku Islanders (2:6) a natiahol svoju sériu so streleným gólom na osem zápasov.

VIDEO: Zostrih zápasu

Vyrovnal tak zápis fínskeho útočníka Teemuho Selänneho zo sezóny 1988-99, čo je druhá najdlhšia séria v klubovej histórii.

Rekordérom Ducks je tiež Selänne, ktorý v sezóne 1997-98 strelil gól v jedenástich dueloch za sebou. Gauthier dal počas tejto série 15 gólov v ôsmich zápasoch, z toho zaznamenal tri hetriky.

Dvadsaťdvaročný útočník strelil v tejto sezóne 17 gólov a delí sa po pozíciu druhého najlepšieho strelca NHL s Kyleom Connorom (Winnipeg) a Kirillom Kaprizovom (Minnesota).

Najlepším kanonierom ligy je edmontonský útočník Leon Draisaitl, ktorý strelil 18 gólov.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Ľavé krídlo Cutter Gauthier z Anaheimu Ducks.
Ľavé krídlo Cutter Gauthier z Anaheimu Ducks.
Tri hetriky za osem zápasov. Američan v drese Ducks kráča po stopách Selänneho
dnes 12:36
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